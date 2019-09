Ellemann sikrer sig endnu en toppost

Jakob Ellemann-Jensen og Sophie Løhde har sat sig på tunge poster i Venstre på Christiansborg. Ikke et ord om Løkke

Jakob Ellemann-Jensen er ny gruppeformand for Venstre, mens Sophie Løhde er ny politisk ordfører.

Det siger Venstre-formanden efter Venstres gruppemøde tirsdag på Christiansborg.

- Gruppeformand er mig selv, siger hunden. Det gør jeg for at være i god kontakt med folketingsgruppen. Det handler simpelthen om, at jeg har fingrene solidt i jorden, siger partiets formand Jakob Ellemann-Jensen (V) efter gruppemøde.

- Vi har så mange talenter i Venstre. Det er et ønske fra min side - og fra gruppens side, fordi alle har bakket på - at jeg er så meget inde i gruppens arbejde som muligt, siger Jakob Ellemann-Jensen (V) om, at han er blevet gruppeformand.

Karsten Lauritzen (V) bliver ny gruppenæstformand. Han havde ellers ytret ønske om at blive gruppeformand.

- Det er en ære, at få lov til at være suppleant for gruppeformanden, siger han.

Hvilken rolle den tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, skal spille, er stadig uvist. Det siger Jakob Ellemann-Jensen til Ekstra Bladet:

- Det vi talte om i dag var gruppebestyrelsen, altså gruppeledelsen. Og ikke alle de andre funktioner, siger han.

- Så han kommer atlså til at få en funktion. Hvad regner du med?

- Det er ikke dét, vi har drøftet i dag, siger Jakob Ellemann-Jensen.

OVERBLIK: Venstres ledelse er på plads * Formand: Jakob Ellemann-Jensen. * Næstformand: Inger Støjberg. * Gruppeformand: Jakob Ellemann-Jensen * Gruppenæstformand: Karsten Lauritzen * Politisk ordfører: Sophie Løhde Vis mere Luk

I snart to måneder har Venstre befundet sig i kaos, hvor interne stridigheder i sidste ende udmøntede sig i, at Lars Løkke Rasmussen trak sig som partiets formand, og næstformand Kristian Jensen fulgte trop.

Lørdag fandt man så partiets nye formand og næstformand på partiets ekstraordinære landsmøde i Herning.

Jakob Ellemann-Jensen (V) er partiets nye formand, og Inger Støjberg (V) er næstformand, efter at hun overbevisende vandt et kampvalg mod Ellen Trane Nørby.

Og så skulle man mene, at der er helt styr på det i partiet. Men eftersom partiet så sent som i august, kort før stridighederne brød ud, fordelte ledelsesposterne, er der nu en del pladser, der skal udfyldes igen.

Ellemann-Jensen blev i august udpeget som politisk ordfører, og her skulle partiet derfor nu finde en ny. Kristian Jensen blev oprindeligt gruppeformand, og her skulle der altså også skiftes ud.

Mens Ellemann-Jensen har haft fokus på formandsposten de seneste uger, har Sophie Løhde (V) været fungerende politisk ordfører. Hun blev oprindeligt udpeget til gruppenæstformand.

Indtil videre er det kun den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V), der har meldt ud, at han gerne vil være gruppeformand. Han blev overset i ledelseskabalen i august, og det er altså sket igen.

Inger Støjberg har tirsdag før mødet forklaret, at hun forbliver retsordfører, selv om hun også er blevet næstformand. Hun bekræfter desuden, at hun ikke påtager sig andre poster.