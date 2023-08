Ellemann skodder statsminister-drøm

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen kalder det nu sin statsminister-drøm for en 'navneleg'. Det er ikke det vigtigste for Venstre, siger han

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er tilbage. Tilbage under statsminister Mette Frederiksens ledelse og luner.

Og der befinder han sig efter alt at dømme godt.

Det er nemlig ikke længere afgørende for ham, om han kan føre sig selv og sit parti ind i Statsministeriet.

På sit partis sommergruppemøde fredag kaldte han det for en 'navneleg', da pressen spurgte ham, om han stadig vil gå efter det, der i årtier har været helt naturligt for en Venstre-formand: at blive statsminister og dermed får rigets rorpind i hænderne.

- I spørger, om jeg stadig er statsministerkandidat for Venstre: ja, det er jeg. Men det er ikke det vigtigste for os, lød det fra Ellemann.

Annonce:

Frisættelsens øjeblik

Meldingen kommer i kølvandet på et interview i Berlingske fredag, hvor han slår hånden af den blå blok, som han gik til valg på at stille sig i spidsen for. Det skete med ordene 'Venstre skal ikke hjem, vi skal videre'.

Ellemann gik for mindre end et år siden til valg på at fjerne statsminister Mette Frederiksen (S) fra magten. Han ville aldrig gå i regering med hende, sagde han. Hun var magtfuldkommen. Og hun skulle undersøges for sin rolle i mink-skandalen, tordnede han.

Men nu er han ikke bare under hendes vinger. Han føler sig også 'frisat' i den position, fastslog han på sommergruppemødet. Det lyder umiskendeligt som sin forgænger på posten, Lars Løkke Rasmussen, der blev kylet ud af Venstre efter sin bog 'Befrielsens øjeblik', hvor han talte for at indgå i en regering hen over midten.

- Vil du sige undskyld til de vælgere, der stemte på dig, men som fik det modsatte?

Annonce:

- Vælgerne gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Det var valget tale. Og det er rigtigt, at hvis det handlede om min stolthed, så havde jeg stillet mig ud på sidelinjen med de andre og peget fingre. Og så kunne et rent rødt flertal have ført en politik, vi ikke er enig i.

- Hvorfor kan du ikke sige undskyld for, at jeg snød dem?

- Fordi det vigtige for mig og Venstre er at gennemføre vores politik. Og jeg bilder mig ind, at dem, der har sat kryds ved Venstre vil have gennemført så meget af vores politik som muligt, og det er det, vi gør, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.