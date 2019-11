Ellemann slagter Løkkes hjertebarn

Man kunne næsten høre violiner i baggrunden.

Lars Løkke holdt sin nytårstale anno 2017. Med prompt, pragt og personlig passion.

'Alle skal have et håb for fremtiden.'

'Derfor vil regeringen i det nye år tage fat på en særlig satsning i de skoler, hvor mange elever klarer sig dårligt,' lød det fra den daværende statsminister og Venstre-formand.

I kølvandet på nytårstalen præsenterede regeringen senere samme år en pulje på en halv milliard kroner, som over tre år skulle gå til skole med mange fagligt udfordrede elever.

Pisk væk

Men puljen, som Løkke brændte så inderligt for, får nu dødsstødet i det sidste leveår 2020 af regeringen i forbindelse med finansloven.

Og selvom Venstres Ellen Trane Nørby indledningsvis kritiserede beslutningen i skarpe vendinger, så har Venstre heller ikke fundet plads og penge til skolepuljen i partiets finanslovsforslag.

Den tidligere minister lagde ellers ikke fingrene imellem, da regeringen udelod puljen fra sit finanslovsforslag:

- Skolepuljen var lige præcis målrettet nogle af vores fagligt udsatte elever, og nogle af de skoler, der er allermest udfordret, så derfor synes jeg, det i høj grad trækker i den forkerte retning, når man fjerner de penge igen, sagde Ellen Trane Nørby til Berlingske i starten af oktober.

Tavse formænd

Dermed mister udvalgte skoler efter alt at dømme retten til at ansøge om ialt 165 millioner kroner i 2020.

Da Ekstra Bladet forsøger at få en forklaring fra Venstre på kovendingen og dermed slagtningen af den tidligere formands hjertebarn, bliver det i form af en sms fra Christoffer Melson (V), der er medlem af børne- og undervisningsudvalget.

'Vi er åbne for at finde nye måder at løfte de fagligt svageste elever. Derfor vil vi gerne bruge lidt tid på at overveje, om skolepuljen kan justeres, så den bedre og mere effektivt løfter de svageste elever,' skriver han.

Han ønsker ikke at svare på yderligere spørgsmål. I stedet henviser han til børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby,

Jakob Ellemann-Jensen har ingen kommentarer til sagen, oplyser hans rådgiver.

Lars Løkke Rasmussen har ikke besvaret Ekstra Bladet henvendelse.

Løkke holder sin nytårstale i 2017. Foto: RitzauScanpix

Trane: Vi kan ikke rette alle regeringens ulykker

Ellen Trane Nørby mener, at regeringen bærer ansvaret for, at Venstre ikke har skolepuljen med på deres finanslovsforlag.

- Regeringen laver en lang række forringelser både på uddannelsesområdet og andre områder. Vi kan ikke afbøde alt. Vi kan kæmpe for, at forringelserne bliver mindre dårlige. Det vil vi gøre på uddannelsesområdet. Og andre områder. Vi mener, det er en fejl, at regeringen skærer på de mest læseudfordrede elever.

- Men dit parti har valgt at sløjfe den her pulje?

- Nej, det har vi ikke.

- Det bekræfter din partikollega Christoffer Melson ellers, at det gør I.

- Men som jeg siger, vi kan ikke refinansiere alle de ulykker, som regeringen laver. Det er regeringen, som er regering. Den har valgt at skære ned på uddannelsesområdet. Det synes vi, er forkert. Men vi kan ikke modgå samtlige af de ulykke, de laver.

- Men taler du nu på dit partis vegne? Dit parti udtaler, at man vil se, om man kan bruge de penge på en bedre måde.

- Du blander ting sammen. Du vil skabe en konflikt, der ikke er. Det her var en pulje, der skulle evalueres. Det, Christoffer har sagt, er: Vi er åbne over for at kigge på, om der er andre måder, man også kan løfte udfordrede elever og bogligt svage elever. Det står ikke i kontrast til det andet.

- Hvis den her pulje er meget vigtig for folkeskolen, hvorfor så overhovedet diskutere den?

- Vi afsatte de her penge. Dem har regeringen afskaffet. Det synes vi, er ærgerligt.

- Men Ellen Trane, puljen er jo ikke med i jeres finanslovsudspil?

- Vi kan ikke rette op på alle de dårlige beslutninger, som regeringen laver. Både på uddannelser, hvor de skærer ned - men også på andre områder. Det her er en treårig pulje, som skal evalueres. Og i den forbindelse kommer vi selvfølgelig til at kigge på, om man kan løfte nogle af de bogligt mest udfordrede elever på andre måder.

Ellen Trane Nørby forsvarer Venstres beslutning. Det hele er regeringens skyld, må man forstå. Foto: Olivia Loftlund

- Vi sagde klart og tydeligt, da vi iværksatte skolepuljen, at det var en ny måde at tænke på. Og derfor er det ærgerligt, at regeringen ikke lader projektet få sin fulde længde.

- Jeg forstår bare ikke...

- Jeg kan godt forstå, at du ikke forstår noget som helst. Nu har du spurgt om det samme fem gange. Respekt for det. Skriv til mig, hvis der er yderligere, du vil. Jeg skal faktisk være til noget.

- Jeg kan godt forstå, du gerne vil kritisere regeringen. Respekt for det. Men hvis I synes, det er en vigtig pulje, hvorfor viderefører I den så ikke i jeres finanslovsudspil?

- Regeringen foretager mange nedskæringer. Også på uddannelsesområdet, som vi ikke er enige i. Vi kommer ikke til at kunne afbøde for dem alle sammen. Regeringen skærer også på erhvervsskolerne. Det ville du kunne læse i Altinget i dag. Der har vi forsøgt at gøre det så lidt som muligt, men vi kan ikke afbøde alle de nedskæringer, som regeringen laver. Heller ikke på uddannelsesområdet.

- Da vi lavede skolepulje i sin tid, så var det for at have en målrettet indsats mod de allermest svage elever. Det mener vi stadigvæk, der er behov for. Jeg ved, at Christoffer har sagt til dig, at vi kommer til at kigge på, om der er andre måder man kan løft de svageste elever set i lyset af, at regeringen nu har skåret puljen væk, siger Ellen Trane Nørby.