Ellemann: Støjberg taler simpelthen usandt

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, beskylder sin nu tidligere næstformand, Inger Støjberg, for at tale usandt i et interview dagen efter den dramatiske fyring.

Ifølge Inger Støjberg (V) blev hun blandt andet fyret som næstformand, fordi partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, mente, at hun havde for tætte og gode relationer til de øvrige partiledere i blå blok.

En fremstilling som Venstre magtfulde medlem af partiets forretningsudvalg Peter Gæmelke bekræfter over for Ekstra Bladet.

Men i et interview med TV2 News afviser Jakob Ellemann-Jensen den fremstilling som falsk.

- Det er jo forkert. For jeg ser det som et stort plus. Jeg har selv gode venner i andre partier. Det er vigtigt, at vi også plejer omgang med hinanden socialt på tværs af partierne. Så jeg ser det som en stor fordel, at Inger også har nogle gode relationer hos de andre blå partier, siger han.

- Så det er ikke sandt, når Inger Støjberg siger, at det var et af argumenterne for, at du ikke syntes, at hun kunne fortsætte som næstformand?

- Nej, det er simpelthen ikke sandt. Det er naturligt at have de gode relationer. Det havde også været naturligt at bruge de gode relationer til at støtte sin egen formand i stedet for at lave kampagne-videoer for andre partier.

- Og understøtte sin egen formand i stedet for at tage selfies af de andre partiledere, som havde travlt med at kritisere Ingers formand, altså mig. Husk nu, hvor loyaliteten ligger. Det er godt at have gode venner, men det er partiet, der kommer først, siger Ellemann-Jensen til tv-stationen.

Peter Gæmelke: - Hun er valgt til at være en tro tjener

Kritikken af Støjbergs tætte og gode forhold til de andre blå partiledere er altså blandt andet med klar henvisning til nedenstående foto, som Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, lagde på sociale medier under debatten om metoo tidligere på året. Her var Støjberg og Ellemann også på kollisionskurs om den politiske linje.

Privatfoto

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få interview med Venstre og Inger Støjberg. Partiets politiske ordfører, Sophie Løhde henviser til Ellemanns interview med TV2 News.

