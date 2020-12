Ellemann støtter Støjberg-undersøgelse

Venstres bakker nu op om en uvildig undersøgelse af Instrukskommissionens delberetning i sagen om ulovlig adskillese af asylpar under daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Det skriver Jakob Ellemann på Twitter efter et gruppemøde i Venstre tirsdag formiddag.

'Et flertal i Folketinget ønsker, at delberetningen bliver gennemgået af uvildige advokater. Det er fornuftigt, og det støtter vi i Venstre. Det har vi netop besluttet på vores gruppemøde.'

Rød blok har foreslået en uvildig advokatvurdering af Instrukskommissionens konklusioner for at finde ud af, om der er grundlag for en rigsretssag.

Blå krig om Støjbergs skæbne: - Spiller hasard

Flere eksperter har fastslået, at der kan være grundlag for en rigsretssag mod den tidligere udlændingeminister efter Instrukskommissionens skarpe kritik af både ulovlig praksis i adskillelsen af asylpar samt fortielsen af oplysninger over for Folketinget og Ombudsmanden.

Det konkluderer kommissionen: Instrukskommissionen konkluderer om Inger Støjbergs rolle: at instruksen af 10. februar 2016 var klart ulovlig

at Inger Støjberg mundtligt blev advaret om, at en ordning uden undtagelsesmuligheder (instruksen) ikke lovligt kunne gennemføres,

at det kan lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen den 10. februar 2016 var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene

at det i hvert fald kan lægges til grund som utvivlsomt, at det må have stået Inger Støjberg klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen svarende til indholdet af pressemeddelelsen,

at den undtagelsesfrie instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret klart ulovligt

og at den ulovlige administration af ordningen fandt sted i hvert fald i perioden fra den 10. februar til den 1. juli 2016 Vis mere Luk

Inger Støjberg selv var forud for gruppemødet indstillet på netop en uvildig undersøgelse.

- Det tror jeg er meget fornuftigt. Det har man gjort førhen også.

- Det støtter du?

- Det tror jeg er fint nok. For det er jo et kæmpe værk det her. Der er 4000 sider og 2000 siders bilag. Det er ikke noget, man bare lige sætter sig ned og gør.

Opdateres ...