Ellemann sygemeldt: De blev også ramt i tjenesten

Efter at have haft 'usædvanligt travlt' gennem en længere periode meddelte forsvarsminister og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen mandag aften, at han går på orlov fra sit arbejde i Folketinget.

På Facebook skriver han, at det sker efter råd fra hans læge.

Ellemann er langtfra den første folketingspolitiker, der har fundet det nødvendigt at trække stikket i de seneste år på grund af blandt andet travlhed og stress.

Jacob Mark (SF)

Jacob Mark er forhenværende gruppeformand for SF. I dag er han blandt andet børne- og undervisningsordfører for partiet. Foto: Jens Dresling

For nyligt udkom SF's store stemmesluger, Jacob Mark, med sin personlige beretning i bogen 'Fartblind', hvor han fortæller om, hvordan arbejdet på Christiansborg gjorde ham så stresset, at han næsten mistede synet.

Han blev sygemeldt i november 2021 med stress og vendte tilbage i juni året efter.

- Ja, mennesker skal lære at sige nej, og jeg har været så ufatteligt dårlig til at sige nej, og så ufatteligt bange for, at hvis jeg ikke sikrede fremdrift, så ville SF dø, har Jacob Mark tidligere fortalt i et interview med Altinget.

Alex Vanopslagh (LA)

Alex Vanopslagh var også en af dem, der hurtigt ønskede Ellemann god bedring på de sociale medier. Foto: Jens Dresling

Formanden for Liberal Alliance har også været sygemeldt med stress og angst, fortalte han i januar 2021.

Alex Vanopslagh opdagede det blandt andet, da han på en rundvisning på Christiansborg mærkede stresssymptomer, når han fortalte om sit arbejde.

- Hver gang jeg talte om mit arbejde, tænkte på mit arbejde, så fik jeg et fysisk ildebefindende. Det, fandt jeg senere ud af, var et angstanfald, har partilederen tidligere fortalt i podcasten PowerLunch.

Villy Søvndal (SF)

Jobbet som udenrigsminister er et af de hårdeste, lyder dommen fra tidligere topministre. Foto: Ekstra Bladet

Den tidligere SF-formand og udenrigsminister Villy Søvndal blev i 2013 opereret for en blodprop i hjertet, efter at han fik et ildebefindende i sin ministerbil.

Han valgte efterfølgende at stoppe som minister og træde ud af Folketinget efter råd fra sin læge.

'Jeg har fået det klare råd, at jeg ikke kan fortsætte for fuld kraft som hidtil, og det tager jeg konsekvensen af. Jeg vil ikke gøre noget halvt – særligt ikke i jobbet som udenrigsminister, det er det simpelthen for vigtigt til,' lød det i en pressemeddelelse i december 2013.

Ida Auken (S)

'Man skal huske at passe på sig selv,' lød det blandt andet fra Ida Auken. Foto: Jens Dresling

Ida Auken var i ti måneder sygemeldt med stress efter at have kørt i 'et for højt tempo i for lang tid'. Det skete i foråret 2020, hvor hun var klimaordfører for Radikale Venstre. Hun vendte i januar 2021 tilbage til sit arbejde i Folketinget, men nu som socialdemokrat.

- Man skal huske at passe på sig selv. Det har jeg måttet lære på den hårde måde. Jeg har de seneste uger været sygemeldt på grund af overbelastning og stress, skrev hun om sin sygemelding på Facebook.

Simon Kollerup (S)

Coronakrisen lagde et stort pres på den daværende erhvervsminister, Simon Kollerup, fortæller han. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Den daværende erhvervsminister Simon Kollerup blev i december 2020 sygemeldt med mavesår og gik på sygeorlov indtil februar året efter.

Han har siden fortalt til Nordjyske, at hans helbred blandt andet knækkede under for stress efter et hårdt år med mange forhandlinger om hjælpepakker under coronapandemien.

- Jeg kunne måske ikke se det i de uger, hvor det stod på, for det var selvfølgelig utrolig hårdt, men i dag er jeg lige ved at sige, at det var godt for mig lige at få det wake-up call, sagde den daværende minister til mediet.

