Ellemann tænker ikke over kritik af israelsk leverandør

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har ikke tænkt nærmere over, at Danmark forhandler om at købe artilleri fra en våbenproducent, der leverer udstyr til Israels operationer i det palæstinensiske selvstyre.

- Nej, det har jeg ikke.

- Jeg er helt med på, at nogen har en berøringsangst i forhold til, at det er et israelsk firma. Det har regeringen ikke. Det her handler om, at det kan leveres hurtigt af nogen, som har ordentligt materiel, siger han.

Danmark forhandler om køb af artillerisystemer med israelske Elbit, meddelte Forsvarsministeriet torsdag.

Danmarks to største pensionsselskaber - PFA Pension og Danica Pension - er blandt dem, der ikke investerer i den israelske virksomhed.

Der er et bredt politisk flertal for, at der hurtigt indkøbes en erstatning, efter at Danmark har doneret sit samlede artilleri til Ukraine.

Annonce:

I øjeblikket forhandler Danmark med Elbit, men flere ordførere har advaret mod at vælge netop den leverandør.

Elbit har tidligere været omstridt som leverandør til Forsvaret.

Det vakte stor opsigt, da firmaet i 2014 blev indstillet som vinder af en ordre på op mod en halv milliard kroner til nyt artilleri. Firmaet har ellers været leverandør til Forsvaret både før og siden.

Købet blev aflyst af den daværende SR-regering i 2015 efter stor debat. Siden vandt franske Nexter et udbud om at levere til Danmark.

Danmark bad den franske virksomhed om at udvikle systemet på en lastbil med fire aksler i stedet for tre, som ellers var standard.

Det har resulteret i en række forsinkelser og modifikationer.

Systemet skulle have været leveret i 2019, men nåede ikke at blive leveret, inden Danmark donerede de 19 haubitser til Ukraine, som bekriges af Rusland.

Det er endnu uvist, om Israel tillader, at Danmark kan sende våbensystemerne videre til Ukraine - kaldet reeksport - hvis det skulle blive nødvendigt.

Annonce:

Købet kan ske uden udbud, fordi der er tale om et 'erstatningskøb', og Elbit kan levere hurtigt.

Forventningen er, at Elbit kan levere nok systemer til, at Danmark fortsat kan tilmelde en artillerienhed til Nato fra 2024. Det har været afgørende for Ellemann.

- Hvis vi skal kunne løfte vores opgave, som vi har forpligtet os til i Nato-regi, og hvis vi skal kunne fastholde vores soldater, så skal vi have et hastigt indkøb af artilleri, siger han.

Franske Nexter har dog også tilbudt Danmark en hastelevering.

Pensioneret brigadegeneral Carsten Rasmussen var eskadronchef under den såkaldte Operation Bøllebank i Bosnien-Hercegovina i 1994.

Han har advaret om købet af Atmos-haubitser fra Elbit ifølge forsvarsmediet Olfi.

- Det er efter min vurdering forkert at anskaffe Atmos, både hvis man ser på erfaringerne fra artillerikampen i Ukraine og den danske 1. brigades behov.

- Vi skal bruge situationen til at købe det rette artilleri, og det er ikke Atmos, har Carsten Rasmussen sagt.

Annonce:

Han fremhæver, at andre Nato-lande ikke bruger systemet, og at det er solgt til lande i Afrika og Asien samt Rumænien.

Men det får ikke Ellemann til at genoverveje beslutningen.

- Jeg stoler på, at forsvarsledelsen har helt styr på den anbefaling, som de har givet mig. Den er, at det her system lever op til de krav, som vi har fra dansk side og fra Natos side, siger han.