Ellemann trak stikket: Forlod V-møde

Den friske havørn havde brug for et hvil.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der selv har erklæret, at han er 'frisk som en havørn', deltog ikke i den sidste og afsluttende del af Venstres sommergruppemøde, der fandt sted på et golf-resort i Farsø torsdag-lørdag i sidste uge.

Ellemann havde nemlig behov for at hvile ud efter møder med partifællerne samt et pressemøde fyldt med kritiske spørgsmål.

Bemærket af V-folk

Den sidste del af programmet inkluderede både debat om ældreområdet og formandens farvel til gruppemedlemmerne, der var rejst til Vesthimmerland for at deltage i mødet.

Venstre-formandens pludselige fravær blev bemærket af tilstedeværende partimedlemmer. De studsede over, at formanden ikke havde overskud til sommergruppemødets afsluttende del.

- Vi undrede os over, at han ikke havde overskud til at tage afsked med gruppen, siger en V-kilde, der var til stede.

Sådan lød det fra økonomiminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), på et pressemøde, da han af journalist Brian Weichardt blev spurgt ind til, hvorfor han ikke længere skal være forsvarsminister 'Det skyldes ikke mit helbred'.

Hvad sagde vi, Ellemann?

Betænksom gruppeformand

Bekymringerne knytter naturligvis an til det helt store spørgsmål, som fylder korridorerne i Venstre: Kan vores formand klare mosten?

Ellemann vendte 1. august tilbage til Forsvarsministeriet efter et halvt års fravær. I begyndelsen af februar blev han sygemeldt med stress.

Han holdt dog kun 22 dage på posten som minister for krudt og kugler. I mandag overlod han den problematiske post til Troels Lund Poulsen.

Den ejendommelige rokade vidste Venstre-medlemmerne intet om, da de sad til sommergruppemødet i Himmerland. At de skulle holdes i mørket, og at Ellemann ikke skiftede post allerede ved sit comeback, har skabt intern uro og kritik.

I forlængelse af de bekymringer studser folketingsmedlemmerne nu over, at en særdeles ufarlig diskussion om ældrepleje og den planlagte afsked kunne være for meget for Ellemann.

- Vi går op og fortsætter vores gruppemøde, hvor der er 100 procent opbakning til den linje, formanden har lagt, lød det afsluttende ord fra Lars Chr. Lilleholt på pressemødet fredag.

Men det lille ord 'vi' inkluderede bare ikke Venstres formand hele vejen til mødets afslutning. Han tog et hvil.

Min idé

Gruppeformand Lilleholt bekræfter, at Ellemann forlod mødet i utide. Men han har behov for at understrege, at det var hans idé.

- Den rigtige forklaring er, at jeg vurderede, at han godt kunne blive væk fra den sidste del af mødet. Han havde haft en hård og lang dag, så han kunne godt være sammen med sin hustru og barn, som var der, siger gruppeformanden til Ekstra Bladet.

- Den sidste del af mødte handlede om frisættelse af ældreområdet. Det er altså ikke unormalt, at Venstres formand ikke deltager i alle punkter.

- Er Venstre-folkene for meget oppe på dupperne?

- Jeg kan slet ikke forstå, at det er noget, man går op i. Det skete på min opfordring, siger Lars Chr. Lilleholt.

Frisk havørn?

Kort inden Ellemann trak stikket, grillede Ekstra Bladet på pressemødet blandt andet Ellemann på spørgsmålet om, hvorvidt hans helbred spillede ind på misinformationen af Folketinget i kanon-skandalen. Her fortalte Ellemann partierne, at de havde få dage til at godkende købet af israelske kanoner, selvom et sådan krav slet ikke fandtes.

Ellemann erkendte i den forbindelse, at han nok var ramt af stresssymptomer på daværende tidspunkt i slutningen af januar. Men han understregede skarpt, at han først led af diagnosen stress efter 1. februar, da han fik et ildebefindende i Statsministeriet.

Ellemann har siden sin tilbagekomst flere gange understreget at han er fit for fight efter sin sygdom.

- Jeg er frisk som en havørn, har han blandt andet sagt.

Var klar til at gå

Jakob Ellemann er tilbage i regeringstoppen, men var klar til at forlade posten, hvis ikke han var klar 1. august. Foto: Jonathan Damslund

Jakob Ellemann-Jensen var klar til at trække sig som Venstre-formand, hvis han ikke havde været frisk til comeback 1. august.

- Jeg var bekymret for, hvad den her situation gjorde ved vores parti. Derfor gjorde jeg op med mig selv, at den tilstand af midlertidighed, som Venstre stod i, ikke kunne vare til længere end efter sommerferien, forklarede han til Berlingske op til sommergruppemødet.

- Det var min deadline.

Ekstra Bladet kunne allerede i sommer fortælle, at 1. august var en altafgørende dato.

Kom Ellemann ikke tilbage til begyndelsen på den politiske sæson, så gik den ikke længere. Den øvrige Venstres tops tålmodighed holdt ikke længere.

Jakob Ellemann-Jensen udskød under sin sygdomsperiode igen og igen sit comeback.

Første melding fra Venstres indre linjer lød ellers, at han ville være borte kun få uger.

I sidste ende lød beskeden, at Ellemann ville være tilbage 1. august. Og sådan endte det også med at blive.

Men Venstre-formanden har nu erkendt, at den deadline havde større betydning end som så.

Adskillige stress-eksperter har i forbindelse med Ellemanns sygdom forklaret, hvordan det er vigtigt at starte blødt, når man starter på arbejdet igen.

Siden Ellemann er vendt tilbage, har der i den grad været tryk på kedlerne på Christiansborg. Vi nævner i flæng:

Kanon-skandale, undskyldningspressemøde, Zelenskyj-besøg, F16-donation, ministerrokade, regeringens flertal smuldrer og skattelettelser.

Ellemann: Skyldes ikke mit helbred

Jakob Ellemann-Jensen på torsdagens pressemøde i Skælskør. Her afviste han, at skiftet som minister havde rod i hans stresssygdom. Foto: Jonathan Damslund

Ekstra Bladet spurgte torsdag på regeringstoppens pressemøde i Skælskør ind til Jakob Ellemann-Jensens beslutning om pludselig at trække sig fra Forsvarsministeriet for i stedet at blive økonominister.

- Du traf beslutningen om ikke at være forsvarsminister mere. Men I vil jo ikke konkretisere, om du har fået det dårligt, eller om der er en udløsende faktor for, at du få dage efter at have overtaget rollen finder ud af, at du alligevel ikke ville være forsvarsminister?

- Som jeg håber, at jeg også sagde det på det pressemøde, Troels Lund og jeg holdt tidligere på ugen, så skyldes det ikke mit helbred. Og det skyldes ikke, som nogle har udlagt det, at jeg skal arbejde mindre. Men jeg skal arbejde med noget andet.

- Ville jeg ønske, at jeg var kommet til den erkendelse noget før? Ja. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Hellere træffe en dårlig beslutning for sent - end slet ikke at træffe den.

Ekstra Bladet har forsøgt at spørge Jakob Ellemann-Jensen til Lars. Chr. Lilleholts bemærkninger om sin opfordring til V-formanden om at afkorte sommergruppemødet, men ifølge økonomiministerens rådgiver ønsker han ikke at kommentere yderligere.