Ellemann: - Ultimativt er vi klar til at støtte rigsretssag

- Vi er et parti, der står for lov og orden, siger Jakob Ellemann-Jensen

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er ikke bleg for at sige, at han i sidste ende vil støtte en rigsretssag mod sin partifælle og næstformand Inger Støjberg i den omtalte instrukssag.

I et interview med Jyllands-Posten siger formanden følgende:

- Ultimativt er vi klar til at støtte en rigsretssag. Nu afventer vi vurderingen fra Folketingets advokater, men kernen i mit budskab er, at Venstre ikke kan tåle at have den her mere eller mindre konkrete anklage hængende over os. Vi er et parti, der står for lov og orden. Så derfor er vi også klar til en rigsretssag, hvis ikke Folketinget på baggrund af advokaternes vurdering kommer med en klar konklusion.

Foto: Claus Bonnerup

Engell: Støjberg er IKKE færdig

Han mener, at der i offentligheden efter sagen om adskilte asylpar hersker et billede af Venstre, som han ikke 'kan leve med' meget længere.

Hvis Folketingets uvildige advokater i januar konkluderer, at der er grobund for en rigsretssag, er Venstre altså derfor 'ultimativt klar' til at støtte det.

Går på Facebook

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen kommenterer også sagen om Inger Støjberg i et længere opslag på Facebook:

- Enten kommer der en klar konklusion fra advokatvurderingen, som fører til, at Folketinget klart tilkendegiver, at der ikke er bund i delberetningens konklusioner om instruksen.

- Eller også må der gennemføres en rigsretssag, hvor spørgsmålet om ulovlig administration afgøres én gang for alle, skriver Ellemann.

Han gør det også klart, at Støjberg i hans øjne kan blive som næstformand.

Adskillelse af asylpar

Sagen om ulovlig adskillelse af asylpar er fra 2016. Her var Inger Støjberg udlændinge- og integrationsminister.

Det blev i midten af december besluttet i et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget, at uvildige advokater skal vurdere grundlaget for en rigsretssag mod Støjberg.

Vurderingen skal være klar i begyndelsen af januar. Den præcise dato kendes ikke. Men sagen udløber medio februar.

Det er til sidst op til Folketinget, om rigsretten skal nedsættes.

En rigsret er en domstol, der dømmer i sager, hvor ministre er anklaget for ulovlig embedsførelse.

Opdateres ...

Engell: Ender det i V-kaos?