Ellemann undviger Mette-spørgsmål

Efter tre en halv times forhandlinger på Marienborg mandag eftermiddag var Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen undvigende, da han flere gange blev spurgt, om han nu stoler på fungerende statsminister Mette Frederiksen (S).

Han pointerer, at forhandlingerne handlede om politik og ikke deres personlige forhold, inden han alligevel kommer omkring tillidsspørgsmålet.

- Som jeg har sagt det tidligere: Tillid er noget, man opbygger, og det arbejder vi på.

- Det er derfor, at det er godt at have et konstruktivt møde, hvor vi ser nogle bevægelser fra begge steder, siger Ellemann-Jensen.

Venstre-formanden sagde under Minksagen for lidt over et år siden, at han ikke 'stoler' på Mette Frederiksen. Den kommentar er han flere gange blevet spurgt ind til under de igangværende regeringsforhandlinger, hvor Mette Frederiksen afsøger en bred regering.

Jakob Ellemann-Jensen kalder mandagens møde for både 'godt' og 'konstruktivt'.

Han var flankeret af politisk ordfører Sophie Løhde og finansordfører Troels Lund Poulsen.

- Det er klart, at vi står med nogle alvorlige økonomiske udfordringer. Det er der en gensidig forståelse af, at vi bliver nødt til at tage politisk hånd om.

- Det er også klart - som statsministeren sagde det i sidste uge - at det betyder, at alle parter er nødt til at rykke sig lidt fra nogle positioner. Og det synes jeg, at der er en lydhørhed i forhold til, siger Ellemann-Jensen.

Han bliver også spurgt, om en advokatvurdering af Minksagen er på forhandlingsbordet.

- Vi har behov for, at der er et værdigt punktum for den sag. Og der synes jeg, at en advokatvurdering kan være en naturlig måde at få sådan en afslutning på. Men det er ikke noget, vi har drøftet her i dag.

Ud over Venstre forhandler Socialdemokratiet fortsat også med SF, De Radikale, De Konservative, Moderaterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Klokken 18 mandag er det SF's tur til at forhandle på Marienborg.

SF-formand Pia Olsen Dyhr siger på vej ind, at partiet har fokus på de fattigste børnefamilier i de igangværende forhandlinger.

- Og jeg synes faktisk, at det er nogle meget konstruktive forhandlinger, og der er mange gode idéer på bordet, siger hun.