Ellemann vækker opsigt: 'Jeg får også ondt i maven'

Sagde han virkelig det? Under afslutningsdebatten i Folketingssalen sagde Jakob Ellemann-Jensen (V), at man ikke behøver at tage til Rwanda for at finde politisk forfølgelse

Jakob Ellemann-Jensen (V) vakte opsigt i Folketingssalen mandag, da han blev spurgt til, hvorfor Venstre ikke vil afvise at forhandle med Rwanda, hvor regeringen forfølger politiske modstandere.

- Jeg får også ondt i maven en gang imellem, når det handler om politisk forfølgelse af politiske modstandere. Men der behøver jeg ikke at tage til Rwanda, sagde partilederen som indledning til sit svar.

På Twitter har Carl Valentin (SF) kaldt det for 'en helt vild anklage', hvis det handler om sagen om Claus Hjort Frederiksen (V).

Også spørgeren, Rosa Lund (EL), noterede sig kommentaren fra Venstre-formanden.

- Jeg studsede mest over, om han sammenlignede Mette Frederiksen med præsident Kagame i Rwanda, hvilket havde været en lige grov nok sammenligning, siger hun til Ekstra Bladet.

Insinuerer bestillingsarbejde

Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er dog ikke i tvivl om, hvad Venstres formand siger mellem linjerne.

- Han insinuerer, at regeringen politisk forfølger Claus Hjort Frederiksen (V). Han insinuerer, at indstillingen fra Rigsadvokaten om at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen er 'bestilt arbejde' af regeringen, siger Joachim B. Olsen.

- Det er meget opsigtsvækkende, at formanden for et regeringsparti, som Venstre jo ofte er og drømmer om at være, beskylder regeringen for at forfølge Claus Hjort Frederiksen politisk.

Bananrepublik

Kommentaren fra Venstre-formanden er ikke noget, man normalt ser i Danmark. Joachim B. Olsen mener da også, at en så voldsom beskyldning får ham til at tænke på lande, som Danmark normalt aldrig sammenlignes med.

- Jakob Ellemann-Jensen undergraver nogle helt fundamentale institutioner i vores samfund med den her beskyldning - uden den mindste form for bevis. Det er ret vildt. Det er normalt noget, man ser i en bananrepublik, siger han.

Til B.T. har Jakob Ellemann-Jensen afvist, at kommentaren handlede om Claus Hjort Frederiksen.

- Mit svar til Rosa Lund var ikke en kommentar til Hjort-sagen. Det var en bemærkning om, at vi desværre ser eksempler på politisk forfølgelse i en række lande, sagde han til avisen, hvorefter han nævnte Rusland som et eksempel.

Rosa Lund er enig med Jakob Ellemann-Jensen i, at der er politisk forfølgelse i Rusland, men oprindeligt tænkte hun, at kommentaren handlede om Claus Hjort Frederiksen.

- Jeg havde på fornemmelsen, at han hentydede til Claus Hjort-sagen, men hvis han (Ellemann-Jensen, red.) selv har afvist det, så tror jeg da på det, siger hun.

Du kan se Jakob Ellemann-Jensens kommentar i toppen af artiklen.