Ellemanns dilemma: - Det ser svært ud

En særdeles garvet V-løve mener, det bliver svært for Venstre at beholde positionen som leder af blå blok, hvis Ellemann fører partiet ind i en S-ledet regering

Efter Venstres landsmøde i weekenden står det klart, at intet er taget af bordet for Jakob Ellemann, der meget vel kan være seriøs i overvejelserne om at indtræde i en regering ledet af Socialdemokratiet.

Men det vækker bekymring hos et af partiets tidligere mangeårige medlemmer af Folketinget, Christian Mejdahl, der mener, at det er Venstres position som leder af blå blok, der er på spil, hvis partiet ender i regering med S.

- Det er ikke let at vurdere, men det ser svært ud, siger Christian Mejdahl i et interview med Ekstra Bladet.

Den tidligere formand for Folketinget kalder situationen 'broget', efter Venstre ved valget mistede hele ti procentpoint.

'Godt, det ikke er mig'

Christian Mejdahl mener, at det er op til den delegation af Venstre-folk, der deltager i forhandlingerne, at vurdere, om Venstre får deres ønsker opfyldt i en regering med Socialdemokratiet, men han er personligt ikke overbevist om, at det er den rigtige retning for partiet.

- Det kommer an på, hvordan man får tingene strikket sammen. Den første forudsætning er jo, at man kan opnå gensidig tillid og respekt i forhandlingerne. Det næste er, at der skal forstandigt regeringsgrundlag til, og så skal man have truffet en beslutning om, hvordan man kommer ud af det der igen.

- Så du ser det (en SV-regering, red.) altså ikke som en langsigtet løsning?

- Nej, jeg tvivler da på, om det overhovedet kan overleve en ny valgkamp.

- Du har selv siddet i Folketinget for Venstre i mange år. Hvad tænker du om partiets selvbillede, hvis det skal sidde i en S-ledet regering?

- Det er godt, jeg ikke er med til det. Det er godt, det ikke er mig, der har ansvar for det. Det må de prøve at finde ud af, siger Christian Mejdahl.

Jakob Ellemann-Jensen sagde i sin tale ved partiets landsmøde i weekenden, at Venstre skal 'stå i egen ret', og at partiet skal afsøge muligheden for at indtræde i en regering hen over midten. Foto: Ernst van Norde

Frygter for blå blok

Men det er altså ikke kun Venstres navn og rygte, der er på spil. Christian Mejdahl mener først og fremmest, at det vigtigste er, at det ikke ender i et totalt kollaps i blå blok.

- Jeg er jo stadig tvivlende over for en regering med Mette Frederiksen, selv hvis Venstre får noget igennem. De sidste tre et halvt år har ikke været noget at råbe hurra for. Det værste er jo, hvis Jakob Ellemann skubber de blå partier fra sig.

Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, har så sent som i dag, mandag, sagt, at Jakob Ellemann er ved at 'aflive den borgerlige blok'.

- Hvad tænker du om blokkens fremtid, hvis Venstre går i regering med S?

- Det ser lige så broget ud, som regeringsforhandlingerne gør. Når man ikke kunne samles bag en bestemt som kongelig undersøger, så ser det også svært ud at samle blå blok, siger Christian Mejdahl.