Ellemanns dobbelt-prut

Der er intet galt med politikere, der gerne vil være sjove. Dem har vi brug for.

Men Venstres formand og statsminister-aspirant, Jakob Ellemann-Jensen, plaffede i den grad forbi humor-skiven under Folketingets afslutningsdebat tirsdag. I stedet fik han bestilt en enkeltbillet til hjerneprutternes forunderlige rige.

Det startede med, at Enhedslistens Rosa Lund ville vide, hvordan Venstre kunne støtte regeringens plan om at lave asyllejre i Rwanda, der blandt mange elendigheder er berygtet for at forfølge politiske modstandere.

Det fik Ellemann til at sige, at han får 'ondt i maven' af at tænke på forfølgelse af politiske modstandere, og at man 'ikke behøver at tage til Rwanda' for at finde den slags.

Ingen kunne forstå det anderledes, end at det var en hentydning til sagen om Claus Hjort Frederiksen, som Venstre og et flertal i Folketinget har værnet med immunitet, selvom rigsadvokaten vil retsforfølge ham for at plapre løs om efterretningstjenesternes hemmeligheder på tv.

Og så var gode råd pludselig dyre for Ellemann. For mener Venstres formand virkelig, at hele systemet inklusiv rigsadvokaten - som VLAK-regeringen i sin tid selv udnævnte i kaskader af ros - er korrupt?

En regulær hjerneprut, som Ellemann naturligvis efterfølgende måtte afkræfte. Det var såmænd bare lande som Rusland, statsminister-kandidaten fik ondt i maven af at tænke på, fik han famlet sig frem til. Selvfølgelig i et skriftligt citat, der er krise-håndteringens foretrukne redskab.

Med andre ord: i forsøget på at skjule sin første hjerneprut, slog Ellemann en endnu større en af slagsen. For det første er det jo mere end svært at tro på, at Venstres leder skulle rende rundt med kroniske mavesmerter over tingenes sørgelige tilstand i Rusland og Nicaragua.

For det andet tager han luften ud af sin egen argumentation for at pakke Claus Hjort ind i immunitetens vat. For hvis Ellemann stoler 100 procent på rigsadvokaten og samtidig ikke mener, at Hjort kan være offer for et politik motiveret plot her i Danmark, hvad er så egentlig grunden til, at sagen ikke skal for retten?

Det skylder han et klart svar på nu.

Venstres sidste lille figenblad for at beskytte Hjort er, at folketingsmedlemmerne skulle have fået besked om den tophemmelige sag. Det er et helt urealistisk krav. Man kan ikke fortælle efterretningstjenesternes dybe hemmeligheder til så mange politikere uden at oplysningerne siver til offentligheden.

Og det er ikke noget, vi bare påstår på Ekstra Bladet. Det er et faktum. Og det ved politikerne da også godt selv. Det er derfor, at de har oprettet et særligt tavshedsbelagt kontrolorgan i Folketinget med et yderst begrænset antal politikere som medlemmer, så tingene ikke sejler.

Det var kort sagt en særdeles dyr joke for Ellemann. Han endte simpelthen med at trække bukserne af sig selv.