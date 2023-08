Ellemanns højre hånd færdig

Departementschefen i Forsvarsministeriet, Morten Bæk, er færdig.

Det bekræfter Jakob Ellemann-Jensen (V) på et pressemøde fredag eftermiddag.

- Jeg har meddelt Morten Bæk, at jeg ikke længere har tillid til ham som departementschef, siger forsvarsministeren.

Afskedigelsen sker, fordi det står klart, at den redegørelse, som blev fremlagt forleden, ikke var fyldestgørende.

Et første udkast til et aktstykke var simpelthen ikke medtaget. Og derfor var redegørelsen ikke i orden.

- Oplysningerne i departementets redegørelse var forkerte, konstaterer Ellemann.

Det står nu klart, at det var departementet, som fandt på den fejlagtige oplysning, at indkøbet hastede helt vildt.

Hidtil har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) siddet med skylden for den røverhistorie.

Annonce:

'Ved en beklagelig fejl er dokumentet og følgemailen ikke blevet journaliseret,' skriver Forsvarsministeriet blandt andet i en pressemeddelelse.

Så mange spørgsmål

- Det, som bekymrer mig, er, at de redegørelser, man har lavet, jo ikke været forceret. Man har haft god tid. At dokumenter så dukker op, få timer efter man har afleveret redegørelsen. Det har jeg ikke noget svar på, siger Ellemann blandt andet.

Forsvarsministeren beder nu om en uvildig undersøgelse af, hvordan det kan ske.

- Der er så mange spørgsmål, som ikke er besvaret.

- Jeg ser på det her med meget stor alvor, siger formanden endvidere.

Sagen, der ender med at koste Morten Bæk stillingen, handler om købet af israelske kanoner, som skete i et alt for opskruet tempo.

Skulle slå til

Ellemann oplyste over for Folketinget, at man skulle slå til inden for få dage, ellers ville kanonerne ikke være tilgængelig for Danmark.

Annonce:

Den oplysning passede ikke. Derfor har Ellemann undskyldt, at han har fyldte Folketinget med forkert information. Ellemann har påtaget sig det fulde ansvar.

Han har dog hele tiden fastholdt, at det var hans embedsfolk, styrelser og departement, som ikke har gjort deres arbejde godt nok. Han afviser at gå.

Han har ellers tidligere revset Mette Frederiksen, fordi hun tørrede fejl i mink-sagen af på embedsværket.