Ellemanns katastrofe-tal: - Hvis og hvis min røv var spids

Venstres formand vil ikke forholde sig til, at flere meningsmålinger nu har sendt partiet under de konservative

Flere meningsmålinger viser nu, at Venstre står til at få færre stemmer end de konservative, hvis der var valg i dag. Men Ellemann-Jensen holder fortsat fast i, at han er oppositionens leder, uanset hvad målingerne måtte vise.

- Sidst jeg kiggede efter i folketingsgruppen, sad vi 41 mennesker derinde, siger han i DR's radioprogram 'Genstart'.

- Jeg forstår godt den her 'hvis og hvis min røv var spids'. Det forstår jeg godt. Men jeg er nødt til at tage udgangspunkt i, hvordan verden er, siger han til DR.

Venstre har ikke haft så lille en vælgertilslutning som nu siden folketingsvalget i 1987, hvor hans far, Uffe Ellemann-Jensen, netop var tiltrådt som formand.

Selvom han sidenhen fik held med at vende skuden, blev han aldrig statsminister. Samme skæbne kan sønnike, Jakob Ellemann-Jensen, ende med at lide.

- Negativ social arv har mange ansigter. I vores familie der er det, at man ikke bliver statsminister. Det kan vi nok leve med. Men spørgsmålet er, om Danmark kan, siger han i 'Genstart'.

I programmet giver formanden udtryk for, at netop en plads i Statsministeriets gemakker ikke bliver for enhver pris.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er nemlig ikke blege for at stille krav til Venstre-formanden, hvis han skal nyde godt af deres mandater.

- Hvis der er nogen, der siger, at de kun vil gøre mig til statsminister, hvis jeg laver en folkeafstemning om Danmarks udtrædelse af EU, jamen så var det ikke i den omgang, at jeg blev statsminister. Så må de jo tage ansvaret for det.

- Helt ærligt, det lever jeg fint med. Det vil jeg da ikke risikere bare for at blive statsminister, siger han til DR.