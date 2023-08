Ellemanns KOvending: Vil gøre dit indkøb dyrere

Jakob Ellemann-Jensen slår endnu en kolbøtte.

Hvor han i valgkampen udelukkede al snak om at smide den grønne milliardregning over på danskerne, lyder der nu anderledes toner.

Så du kan godt gøre dig klar til endnu højere priser i supermarkedet.

- Helt enig. Det er det, vi kalder at lægge afgiften i køledisken. Den kommer jo til at ramme os allesammen som forbrugere uanset hvad. Og hvis du lægger en CO2-afgift i køledisken, betyder det, at en vare, som er blevet sejlet tværs over Atlanterhavet, ikke pludselig er blevet billigere, når den åbenlyst har en større klimaudledning end den, der er produceret rundt om hjørnet.

Sådan lød det fra Ellemann onsdag aften i Odense under et møde med Venstre-folk, da én blandt publikum ønskede at vide, om det ikke var smart at beskatte forbrugeren frem for landmanden, når regeringen i løbet af vinteren ventes at præsentere et bud på en CO2-afgift til netop landbruget, skriver DR.

Meldingen står i skærende kontrast til Ellemanns løfter i valgkampen.

Skærme danskerne

Her ville han netop lave klimainvesteringer 'uden at hæve skatterne', fastslog han på et pressemøde, hvor Venstre foreslog at hente 60 milliarder kroner til den grønne omstilling ved at sælge statens andel af Ørsted.

Fra Folketingets talerstol buldrede han sågar imod Socialdemokratiet, fordi 'danskere er blevet fattigere med regeringens politik'.

- Vi er politisk nødt til at skærme de danskere, der rammes særligt hårdt af inflationen.

På TV 2 sad pladen fast i samme rille.

- Det er rigeligt dyrt at være dansker, og jeg mener ikke, at vi som politikere skal gøre det endnu dyrere at være dansker.

Spol tiden frem.

Ti måneder senere.

Nu vil manden - som ikke ville i regering med Socialdemokratiet - pludselig det stik modsatte. Bare han selv kan finde ud af det.

Disciplinen rygcrawl

Rygcrawl er og bliver en ubehagelig disciplin i politik.

Man har som bekendt et standpunkt, til man har et nyt.

Toppolitikere måles ikke på, hvorvidt de undgår at æde deres egne ord. For det gør man bare ikke.

Nej, partiledere måles af partisoldater og kolleger på, hvor elegant de gør det.

Det bemærkes i Venstres top, at hans herostratisk berømte løftebrud om aldrig at ville gå i regering med Mette Frederiksen stikker ud som et negativt lavpunkt, der stadig kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på alt og alle i V-lejren.

Men der er desværre også nyere eksempler, der minder Venstre-folk om, at projekt Ellemann stadig er en usikker størrelse.

- Nu må det briste eller bære, bemærkes det.

Først ville han død og pine være forsvarsminister - indtil han ikke ville det længere. Kønt var det heller ikke, da Ellemanns comeback blev skudt i gang med et pressemøde om kanonskandalen, der udviklede sig til en lang undskyldning.

Hvis Ellemann vil lære disciplinen elegant rygcrawl, kunne han kigge på Mette Frederiksen. Inden årets udgang præsenterer hun enorme skattelettelser.

Selvsamme Mette Frederiksen mente i en ikke så fjern fortid, at velfærdssamfundet nærmest ville bryde sammen, hvis danskerne fik skattelettelser.

Men hvor statsministerens hykleri lader til at glide forbi som drivende sommerskyer i august, så er Ellemann bare mere klodset. Mindre dreven.

Kødsovsen volder også skatteministeren vanskeligheder - her med sin rådgiver Jacob Bjerregaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mette kløjes i kødsovsen

Til Ellemanns held er han ikke alene om at slå bak i farsen.

Mette Frederiksen talte i valgkampen vidt og bredt om, at den enlige mor skal have råd til at lave pasta med kødsovs efter arbejde.

Men nu er hendes skatteminister pludselig mindre firkanten.

- Vi kigger selvfølgelig også på, hvordan det kunne se ud, hvis man skal bruge forbrugsafgifter, siger Jeppe Bruus ifølge DR.

Hverken Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, eller skatteministeren selv ønsker at svare på, hvorfor kødsovsen nu ikke længere er hellig for partiet.

Skatteministeriet henviser i stedet til, at Jeppe Bruus på det sociale medie X skriver følgende:

'Vi er ikke på vej med afgifter på oksekød, som DR og flere medier nu skriver. Vi er i gang med at se på, hvordan vi sammen med erhvervet omstiller vores fødevareproduktion, så den bliver bæredygtig. Herunder en CO2-afgift ift. produktionen.'

Ekstra Bladet forstår, at regeringen afventer de omtalte anbefalingerne inden en intern armlægning mellem de tre regeringspartier afgør slaget. Ingen tør spå om udfaldet.