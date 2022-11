Ellemanns lækre månedsløn: 125.000 kroner

Karen Ellemann sikrer sig en gedigen lønforhøjelse ved at skifte Folketinget ud med Nordisk Råd

Karen Ellemanns lønningspose går en cru op med skiftet fra Folketinget til posten som generalsekretær i Nordisk ministerråd.

For mens Folketingsmedlemmer i runde tal må nøjes med 60.000 kroner om måneden samt et tillæg på 6.000 kroner, så er der helt andre köttbullar på suppen i Nordisk Råd, som Ellemann for år tilbage kaldte 'Nordens dyreste kaffeklub'.

Ellemann grundløn er på 100.000 danske kroner om måneden, oplyser Nordisk Råd til Ekstra Bladet.

Men dertil kommer et 'kontrakttillæg' på 25.000 kroner om måneden oven i.

Der betales ikke skat af lønnen i traditionel forstand.

'Intern afgift'

I stedet betales en såkaldt 'intern afgift', oplyser Nordisk Råd.

Det er i princippet det samme som en skat, og den ligger på 45 procent, dog kun af noget af lønnen. Der er nemlig et fradrag, som Nordisk Råd selv forklarer sådan her:

'Fradraget består af et fast beløb på 3.000 kroner og et proportionalt beløb på 30 procent af bruttolønnen'.

Ifølge Nordisk ministerråds presseafdeling ender Karen Ellemanns løn 'lige omkring 85.000 kroner til udbetaling' om måneden, når alt er lagt til og trukket fra.

Altså en rund million udbetalt om året ud af en løn på 1,5 millioner kroner før 'skat'.

Karen Ellemann lagde billet ind på at få posten som generalsekretær her i efteråret, altså mens hele det politiske Danmark gjorde sig klar til den valgkamp, som uundgåeligt ville komme, fordi de radikale ville vælte statsminister Mette Frederiksen senest i oktober.

