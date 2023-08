Ellemanns mærkelige comeback: Kørt ind

Klokken ti minutter i otte her til morgen gjorde Jacob Ellemann-Jensen comeback som forsvarsminister og Venstre-boss.

Hans mørke ministerbil trillede ind i baggråden bag Forsvarsministeriet i det indre København nær Nationalbanken og Kgs. Nytorv.

Det fangede Ekstra Bladets fotograf på stedet med sin linse.

'Så er jeg i gang igen,' skriver Ellemann på Facebook ledsaget af et billede fra kontoret, hvor han sidder smilede ved sit skrivebord med et billede af kampvogne i baggrunden.

Ekstra Bladet har de seneste dage forgæves forsøgte at få et interview med forsvarsminsiteren. Det er stadig ikke lykkes. Men i aften taler dagens mand i skysovs på både TV2 og DR, lover han i sit opslag.

Med til morgenens comeback var også en fotograf fra billedebureauet RitzauScanpix, som fangede flotte billeder af Ellemann, der krammer en kollega - formentligt departementschef Morten Bæk. Vi ser også Ellemann med visionært blik ud af vinduet. Og Ellemann flittigt igang ved skrivebordet.

Fra Forsvarsministeriet lyder, at det er helt almindeligt, at Ellemann bliver kørt hele vejen ind i ministeriet. Og Ekstra Bladet er i øvrigt velkommen til at anmode om et interview.

Ellemann er tilbage på kontoret med krammer og henslængt taske. Foto: Mads Claus Rasmussen/RitzauScanpix

Det lange blik over mod Christiansborg, som Ellemann faktisk kan se fra sit kontor. Foto: Mads Claus Rasmussen

Svær start

De tunge opgaver tårner sig ellers efterhånden også op på Ellemanns skrivebord.

Som om det ikke var nok i sig selv, at Ellemann skal vende Venstres historiske fiasko til en succes.

Den muslimske verden er i oprør over koranafbrændinger, og nu skal Ellemann forsvare et indgreb mod det regeringen betegner som forhåning - ikke normalt Venstre-politik.

Der venter ham også et stort slagsmål, når de 143 milliarder kroner i forsvarsforliget skal fordeles.

Derudover kan en sag om våbenindkøb også udvikle sig særdeles giftigt for Ellemann, fordi han ifølge Altinget muligvis har givet forkerte oplysninger for at haste et milliardindkøb af nyt artilleri igennem.

