Ellemanns minkslinger

Først den ene vej og så den anden vej og tju og tju og skomagerdreng.

Venstre er i gang med den helt store selskabsleg.

Først førte formand Jakob Ellemann-Jensen sig frem som sundhedsmyndighedernes helt store forsvarer, da han formanede sine medlemmer i en intern kamp for knap to uger siden.

'Jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne. Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted,' skrev han ud til medlemmerne 8. november i en intern mail, som Ekstra Bladet har afsløret.

Men den position holdt ikke længe. Adskillige topfolk i Venstre krævede et øjeblikkeligt kursskifte fra formand Ellemann.

Som Ekstra Bladet har afdækket, var blandt andre de fuldvoksne V-løver Troels Lund Poulsen og Jens Nicolai Vejlgaard med i bandeenheden, som vred armen om på Ellemann.

Tunge V-folk bankede Ellemann på plads

Spol nu tiden frem til i dag.

Nu kræver Venstre, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver udsat for en second opinion. Altså at et panel af eksperter giver deres bud på visdommen i Sundhedsstyrelsens forslag til nye restriktioner i coronakrisen.

'Det mener vi ville være bedst for danskerne og for folkesundheden. Men det ville regeringen ikke høre tale om,' skriver sundhedsordfører Martin Geertsen på Facebook.

Transparens, transparens, transparens

Da Ekstra Bladet fanger Martin Geertsen på telefonen, lægger han sig fladt ned. Verden har ændret sig de seneste to uger, bebuder han.

- Hvad sker der, Martin Geertsen?

- Der sker alt det, du har fulgt med i de seneste 12 dage. Sandheden er den, og det er fuldstændig korrekt. Jeg har selv de seneste mange måneder gjort mig ekstremt umage for at holde tungen lige i munden. Hvis sundhedsmyndighederne anbefaler en restriktion eller en udgivelse, er det i sagens natur noget, Venstre bakker op om.

- Men man må bare sige, at de sidste 14 dage har vist, at vi mener, det giver mening at etablere et panel, som giver alternative betragtninger, og som man kan rådføre sig med, siger Martin Geertsen.

- Skal vi også have et sådan panel på politiområdet og andre myndighedsopgaver?

- Nej, det er i forbindelse med coronahåndteringen.

- Men et panel er vel det samme som at sige, at man ikke har fuld tillid til myndighederne?

- Jeg synes, der er behov for mere transparens. Derfor skal der også være fuld transparens i sådan et panels vurderinger.

- Kan du forstå, hvis folk er forvirrede over, hvad Venstre mener?

- Nej, overhovedet ikke. Hvis man har fulgt lidt med, er der mere end nogensinde behov for en second opinion-institution.

- S er meget oppe at køre over jeres kursskifte. Det er vel også lidt specielt at se et parti som Venstre betvivle myndighederne?

- Jeg har godt set de socialdemokratiske reaktioner. De burde skamme sig. Hvis man ikke med den ulovlige ordre i bagagen kan se, at der er behov for, at der skal etableres en second opinion-institution, burde man skamme sig.

- Men den ulovlige ordre har vel ikke noget med sundhedsmyndighederne at gøre?

- Du har ret. Én ting er det, der er foregået i Koordinationsudvalget eller ikke foregået. Men vi synes, der er behov for transparens. Vi vil f.eks. godt vide, hvad der lå til grund for at lukke syv kommuner i Nordjylland, siger Martin Geertsen.