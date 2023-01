Ellemanns oppumpede post

Jakob Ellemann-Jensen (V) proklamerede, at han som vicestatsminister overtager roret, hvis statsministeren skulle komme ud for en fatal ulykke, men det er ifølge Forsvarsministeriet kun ganske kortvarigt

Det var med et kækt smil, at Jakob Ellemann-Jensen (V) proklamerede, at han som vicestatsminister overtager roret, hvis statsministeren skulle komme ud for en fatal ulykke.

- Der ligger det at signalere statsrådsrækkefølgen, og, Gud forbyde det, om statsministeren skulle få en tagsten i hovedet, jamen så skal jeg nok tage over, lød det mere præcist i et interview med TV 2 fra Jakob Ellemann-Jensen på dagen, hvor de nye ministre blev præsenteret.

Han har da også ret i, at han som nummer to i rækken vil træde til i den givne situation. Men det vil efter alt at dømme være ganske kortvarigt.

For han vil kun være fungerende statsminister, indtil der efter alt at dømme er fundet en afløser. Det vil nemlig være Jakob Ellemann-Jensen som forsvars- og vicestatsminister, der skal bistå dronningen med at få en ny regering på plads, oplyser Forsvarsministeriet:

'Det er første gang, at der i Danmark er udpeget en egentlig vicestatsminister. Vicestatsministeren vil som nummer to i statsrådsrækkefølgen automatisk blive fungerende statsminister, hvis statsministeren permanent bliver helt ude af stand til at træffe de fornødne beslutninger vedrørende regeringen. Den fungerende statsminister vil i den forbindelse skulle rådgive regenten i forbindelse med dannelsen af en ny regering.'

Fløj forbi

Der er tilsyneladende tale om en øm tå for statsminister Mette Frederiksen, når spørgsmålet falder på, hvad der nærmere præcist vil ske, hvis hun, som Ellemann siger, Gud forbyde det, skulle få en tagsten i hovedet.

Da Ekstra Bladet forsøgte at få svar fra statsministeren før jul, fløj hun i hast videre.

Statsministeriet henviste i første omgang Ekstra Bladet til Forsvarsministeriet, eftersom der er tale om udtalelser fra Jakob Ellemann-Jensen.

Forelagt Forsvarsministeriets efterfølgende oplysninger lyder det nu fra Statsministeriet:

'I forbindelse med jeres spørgsmål angående 'hvis statsministeren Gud forbyde det skulle få en tagsten i hovedet', er Statsministeriet enig i Forsvarsministeriets udtalelser.'

Politisk botox

Hans Engell giver ikke mange 25-ører for posten som vicestatsminister. Foto: Tariq Mikkel Khan

Politisk kommentator og tidligere minister Hans Engell tillægger ikke Ellemanns funktion som vicestatsminister nogen større magt.

- Titlen som vicestatsminister findes jo i virkeligheden slet ikke. Den blev brugt pludseligt af Bendt Bendtsen i sin tid og af flere andre siden, og nu er den så blevet føjet til vores ministerliste med den nye SVM-regering. Men ifølge den danske statsret eksisterer den titel ikke. Så de kunne have kaldt ham alt muligt andet. Den findes simpelthen ikke, siger han.

Og der var altså ingen grund til det kække smil, mener Hans Engell.

- Det handler bare om at give Ellemann noget politisk botox, så han kommer til at se stor ud. Det skal lyde af noget, men der er bare intet indhold.

Det er sågar Hans Engells opfattelse, at det ikke engang er sikkert, at det vil være Jakob Ellemann, der skal rådgive dronningen, hvis statsministeren skulle komme ud for en ulykke.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Noget vrøvl

Hans Engell siger, at Jakob Ellemann-Jensen som nummer to i rækkefølgen vil være den, der træder til, hvis Mette Frederiksen som statsminister bliver syg eller er optaget af noget andet.

- Men han misforstår selv det hele, når han taler om, at arvefølgen er på plads, hvis Mette Frederiksen får en tagsten i hovedet. Den er overhovedet ikke på plads. Hvis det sker, vil man formentlig konstituere finansministeren, Nicolai Wammen, som statsminister. Derefter vil S vælge en formand, der så bliver statsminister, siger han.

- Det er ikke som i kongehuset. Kronprins Jakob rykker ikke naturligt ind og skal være statsminister for Danmark, hvis der sker Mette Frederiksen noget. Han er formand for et helt andet parti. Det vil ikke komme på tale. Det vil være en ny socialdemokratisk statsminister, der bliver udpeget.

- For at sige det ligeud så er det noget vrøvl. Og så er det altså også en ret absurd situation, at han begynder at spekulere i, hvad der sker, hvis statsministeren falder ud, siger Hans Engell.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Løkke blot en meter fra

Lars Løkke Rasmussen i sekundet, hvor tagstenen falder af taget og farer tæt forbi ham og en journalist. Foto/video: Magnus Ulvemann/Twitter

Spørgsmålet om tagstenen er ingenlunde irrelevant.

Det er ikke engang fire år siden, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, der i dag er leder for Moderaterne, var blot en meter fra at få den berømte tagsten i hovedet.

Det skete under et interview med TV 2, da der var to døgn til, at der skulle være valg 5. juni.

'Fik noget af en forskrækkelse i formiddags, da jeg nær fik en tagsten i hovedet. Ud over forskrækkelsen er alt o.k. Og jeg er (stadig) fuld af energi til de sidste 53 timers valgkamp!' sagde Lars Løkke Rasmussen selv om episoden kort efter.

Den nær fatale situation blev foreviget i en video, som du kan se herunder.