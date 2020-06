Ellemanns plan: V-veteran skal ind i varmen

Med Jakob Ellemann-Jensens exit som gruppeformand er der lagt op til, at en forsamling af rutinerede - og ikke mindst selvbevidste - Venstre-folk får sæde i bestyrelsen af partiets folketingsgruppe.

I kabalen om folketingsgruppens topposter er det partiledelsens plan, at den 66-årige formand for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen, skal være gruppens næstformand.

Det oplyser en række Venstre-kilder til Ekstra Bladet.

Med den manøvre sikrer Ellemann ro på bagsmækken. Preben Bang Henriksen er en del den gruppering, der internt i Venstre går under betegnelsen 'vinduesrækken'.

Det henviser til en forsamling af rutinerede folketingsmedlemmer, der sidder tæt på vinduet i partiets gruppeværelse - og som gerne lufter deres uforbeholdne mening om ledelsesforholdene i partiet.

Preben Bang Henriksen. Foto: Aleksander Klug/Ritzau Scanpix

Tilgodeses

Jakob Ellemann-Jensen annoncerede i sidste uge, at han træder tilbage som gruppeformand. Det er den gængse opfattelse blandt de Venstre-kilder, Ekstra Bladet har talt med, at den nuværende gruppenæstformand, Karsten Lauritzen, overtager Ellemanns post.

Flere beretter også, hvordan Karsten Lauritzen i praksis har fungeret som gruppeformand igennem længere tid.

Dermed er er banen kridtet op til en ny næstformand for gruppen, og her står Preben Bang Henriksen på spring.

I sidste ende skal fordelingen af posterne op til en afstemning i folketingsgruppen tirsdag. Men står det til partiledelsen med Jakob Ellemann i spidsen, skal 'vinduesrækken' tilgodeses.

Det hører med til historien, at Preben Bang Henriksen som den første støttede Jakob Ellemann som ny Venstre-formand sidste år under partiets formandskrise.

Skridt op

Samtidig kan Karsten Lauritzen efter alt at dømme tage et skridt op på den interne rangstige i Venstre. Allerede efter valget sidste sommer bejlede Lauritzen til posten som gruppeformand, men måtte sande, at Ellemann snuppede den selv.

- Det gør jeg for at være i god kontakt med folketingsgruppen og sikre, at jeg har den berøring med det daglige arbejde, som er nødvendig for mig som ny formand for Venstre. Det skal sikre, at jeg har fingrene solidt i jorden, siger Ellemann-Jensen i september.

Her knap ni måneder senere mener Ellemann, at hans mission som gruppeformand er nået:

- Da jeg satte mig på gruppeformandsposten, var det for som ny formand også at sætte mit præg på folketingsgruppen og for at få noget ro og noget samling i gruppen.

- Det har vi nu fået. Så min opgave der er udført, sagde Ellemann til Ritzau torsdag.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Preben Bang Henriksen.

Jakob Ellemann har ingen kommentarer.