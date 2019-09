Ellemanns ukendte søster: Sådan var han som barn

Familien Ellemann-Jensen har i årtier sat et markant aftryk på dansk politik, men ikke alle har været i rampelyset

Familien Ellemann-Jensen har om nogen været et af de helt store dynastier i dansk politik. Det startede med Jens Peter Jensen, der i 1964 blev valgt ind i Folketinget. Siden har hans søn Uffe Ellemann-Jensen haft en stor karriere som formand for Venstre og som udenrigsminister.

Nu har Uffes søn,Jakob, så overtaget roret i partiet, mens hans halvsøster Karen Ellemann stadig også er en markant skikkelse i Venstre.

Men Jakob Ellemann har også - en i offentligheden - anden ukendt halvsøster, Helene Ellemann-Jensen. Hun er i dag programchef i den kristne nødhjælpsorganisation ADRA. Hun er født i 1967 og er datter af Alice Vestergaard og tv-manden Per Wiking. De blev senere skilt, og Alice Vestergaard blev i 1971 gift med Uffe Ellemann-Jensen, der adopterede Helene. I 1973 kom så Jakob til verden.

Helene Ellemann-Jensen advarer i et interview med TV2 sin bror Jakob om ikke at virke for arrogant. PR-FOTO/ADRA

I et interview med TV2 fortæller Helene Ellemann-Jensen nu, at lillebror Jakob ikke var den fødte leder:

- Jeg synes ikke, at han var nogen naturlig leder som barn. Han var snarere lidt indadvendt og præget af, at hans familie var så eksponeret.

- Da han blev lidt ældre, følte han på mange måder, at han skulle stå til regnskab for, hvad vores far mente, og derfor dukkede han sig måske lidt, siger hun til TV2.

Her ses et ungdomsbillede af Jakob Ellemann med sin far Uffe Ellemann og mor Alice. FOTO: Ritzau Scanpix/Søren Jensen

I følge Helene Ellemann-Jensen fik Jakob Ellemann nogle af de karaktertræk, der nu har ført ham til tops i Venstre, da han som 19-årig kom i militæret. Hun mener dog også, at Jakob skal passe lidt på med i sin fremtræden:

- Han kan godt komme til at virke arrogant en gang imellem. Det skal han passe på med, siger hun til TV2.

Jakob Ellemann-Jensen har også en halvbror, Claus, der har samme mor som Karen Ellemann. Han arbejder som shippingmand.

I sin bog 'Vejen, jeg valgte: Mands Minde foredrag' skriver Uffe Ellemann-Jensen, at han gjorde alt for at de fire børn Helene, Jakob, Karen og Claus til at betragte hinanden som søskende gennem deres opvækst:

- Det lykkedes over al forventning. Vi var sammen regelmæssigt og holdt sommerferier sammen. Og i dag, hvor der voksne, og alle har børn, fungerer familien som en helhed, siger Uffe Ellemann-Jensen i bogen.