Embedsfolk hjalp regionsrådsformand med privat job

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har fået hjælp fra sine embedsmænd til at forberede en række opgaver, som hun selv tjente penge på.

Det skriver Berlingske.

Embedsværket har hjulpet med forberedelse til Hæstorp Andersens arbejde som facilitator for virksomheden Samuelsen. De har arrangeret politiske netværksmøder - i dette tilfælde om det digitale sundhedsvæsen.

Region Hovedstadens administration oplyser til Berlingske, at Hæstorp Andersen har deltaget i fem møder mellem december 2019 og december 2020.

Hun har valgt at betale de 18.000 kroner, som hun har tjent på det, tilbage.

Administrationen oplyser, at Hæstorp Andersen fik at vide af embedsfolkene, at hun gerne måtte modtage et honorar som facilitator.

De havde dog ikke informeret hende om, at der i så fald ville være tale om et privat job, som embedsmændene ikke må bidrage til.

Frederik Waage, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, siger til Berlingske, at S-politikeren er blevet rådgivet forkert.

- Det er ikke nogen enkel problemstilling, for embedsmændene må gerne medvirke i alle mulige andre aktiviteter, hun udfører.

- Det, der gør denne sag anderledes fra andre arbejdsopgaver, er, at hun tjener penge på det, siger han.

Ifølge Marie Kruse, direktør i Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden, bærer hun og hendes folk ansvaret.

Til Berlingske siger hun, at den ene del af administrationen var bekendt med, at Hæstorp Andersen modtog et honorar, men ikke vidste, at hun fik hjælp fra embedsfolkene.

Den anden del af afdelingen bidrog med materiale, fordi man mente, at det var fagligt relevant for hendes arbejde i regionen, men vidste ikke, at det var et problem, at hun modtog penge for opgaven.

Marie Kruse siger til Berlingske, at hun er ked af, at de to dele af administrationen kom til at 'lægge alle de snubletråde ud' for Hæstorp Andersen, som den kunne.

I en skriftlig kommentar beklager hovedpersonen selv fejlen.

Menneskelige fejl er uundgåelige, skriver hun. Derfor har både hun og administrationen handlet, da de blev gjort opmærksomme på fejlen, lyder det.

Sophie Hæstorp Andersen er kandidat til posten som overborgmester i Københavns Kommune.