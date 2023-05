Embedsmænd fravalgte ekstratjek af kriminalitet hos nye statsborgere

Siden januar 2021 er der ikke lavet et ekstra tjek af, om de personer, der har fået dansk statsborgerskab, har begået kriminalitet forud for ansøgningen om statsborgerskab.

Det skriver udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i et brev til Folketingets indfødsretsudvalg.

I brevet retter ministeren hård kritik mod Indfødsretskontoret, der har fravalgt at lave de supplerende kriminalitetstjek, der skal laves, to år efter at ansøgere har fået statsborgerskab.

- Jeg beklager meget den manglende gennemførsel af de supplerende kriminalitetstjek, skriver Kaare Dybvad Bek i brevet.

- Jeg ser med stor alvor på sagen, og jeg har derfor anmodet Udlændinge- og Integrationsministeriet om at foranstalte, at de supplerende kriminalitetstjek prioriteres højt.

Det var med indfødsretsaftalen fra 2018, at den daværende Venstreledede regering sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev enige om at indføre det supplerende tjek.

Det er med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag om at inddrage statsborgerskabet.

Ministeren er den 2. maj i år blevet orienteret om, at de ikke er blevet gennemført i godt to år.

Kaare Dybvad Bek skriver i brevet, at det skyldes, at Indfødsretskontoret selv har prioriteret andre opgaver.

- Det er stærkt beklageligt, og jeg har derfor indskærpet, at hvis en sådan prioritering skal foretages, hører den til på ministerens bord, skriver ministeren.

Ved den seneste gennemgang i januar 2021 blev 1255 personer tjekket for, om der var kriminalitet, de ikke havde fortalt om.

Det resulterede i, at politiet blev anmodet om at efterforske to sager. Kaare Dybvad Bek oplyser i brevet om, at der endnu ikke er blevet fulgt op på de to sager.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Mikkel Bjørn, som også er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, er oprevet over oplysningerne og vil kalde ministeren i samråd.

Han mener, at det er et grundlæggende brud på tilliden til embedsmændene og til systemet.

- Hele forudsætningen for, at vi kan sidde og tildele statsborgerskaber i Folketinget, er jo en forventning om, at de oplysninger, som ansøgerne giver, rent faktisk er rigtige, siger Mikkel Bjørn.

- Derfor er tillid til embedsmænd og til systemet helt afgørende, og den tillid er mildt sagt blevet brudt i den her sag.

Danmarksdemokraterne kalder det 'en kæmpe skandale' og indkalder ligesom DF ministeren til et samråd.

- Ministeren bliver nødt til at få styr på det her, siger udlændingeordfører Peter Skaarup (DD).

De Konservative var en del af regeringen, da det blev aftalt at lave dobbelttjek.

- Jeg synes simpelthen, at det er dybt alvorligt. Vi skal jo som politikere kunne have tillid til, at når vi indgår politiske aftaler, så bliver de ført ud i livet. Og det er ikke sket her, siger indfødsretsordfører Brigitte Klintskov Jerkel (K).

- Det er selvfølgelig ministerens ansvar at sikre, at der bliver fulgt op på de politiske aftaler. Jeg er faktisk ret rystet, og jeg er også vred.

Kaare Dybvad Bek har ikke stillet op til et interview med Ritzau.

Men i et skrifteligt svar understreger ministeren, at alle, der har søgt og fået statsborgerskab, er blevet kriminalitetstjekket, og at det er tjekket efter to år, der ikke er blevet lavet.

Han siger desuden, at han har indskærpet overfor embedsværket, at de manglende kriminalitetstjek skal være lavet inden for de næste to måneder.