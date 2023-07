Embedsmand rensede Barbara: 'Likede' hinandens private billeder

Noget tyder på, at departementschefen i statsministeriet, Barbara Berthelsen, havde en form for privat relation til den embedsmand, som endte med at rense hende i minksagen.

Det vurderer flere eksperter over for Berlingske søndag.

Barbara Berthelsen spillede en central rolle i minkskandalen, og hun modtog derfor i 2022 en advarsel for sin ageren. Advarslen blev dog trukket tilbage 24. marts i år.

Og det var altså embedsmanden, den tidligere konstituerede vicedirektør i Medarbejder- og Komepetencestyrelsen, Sisse Hjerrild Iversen, som havde ansvaret i den proces.

Likede private billeder

Problemet er, ifølge Berlingske, at både Barbara Bertelsen og Sisse Hjerrild Iversen har 'liket' en række af hinandens private billeder, herunder feriebilleder, på Facebook gennem en årrække.

I nogle tilfælde skulle Sisse Hjerrild Iversen sågar have 'hjertet' nogle af Bertelsens private billeder.

Og denne ageren på sociale medier kan altså så tvivl om Sisse Hjerrild Iversens habilitet i sagen om Barbara Berthelsens advarsel. Det udtaler Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet til Berlingske.

Ikke sikkert

Det mener Rasmus Grønved Nielsen, lektor og dr.jur. ved Københavns Universitet, også.

- Hjerterne taler i retning af, at der er en eller anden form for relation, hvor der er gensidig sympati, udtaler han til Berlingske.

Han udtaler dog samtidig, at det ikke nødvendigvis betyder, at der er tale om inhabilitet. Dog mener han, at styrelsen skulle 'have overvejet og drøftet det' for at være på den sikre side.

Medarbejder- og kompetencestyrelsen afviser selv, at der skulle være tale om inhabilitet. De ønsker dog ikke at svare på, hvorvidt de to embedsmænd har en privat relation. Det gør Statsministeriet heller ikke.

Tråde til Messerschmidt-dommer

Ovenstående historie trækker for nogle måske tråde til sagen om dommer Søren Holm Seerup, som endte med at blive erklæret inhabil i Meld og Feld-sagen, efter han havde dømt Morten Messerschmidt skyldig tilbage i 2021.

Det var Østre Landsret som bestemte, at dommeren var inhabil. Beslutningen kom på grundlag af, at dommeren havde 'liket' flere kritiske opslag omkring Morten Messerschmidt på Facebook, både før og efter retssagen kørte, hvilket Ekstra Bladet dengang afdækkede.

Blandt andet havde dommeren liket et opslag, hvor budskabet var, at Messerschmidt ikke burde fortsætte som næstformand i DF.