En del af løgnen? Sofie Carsten Nielsen i krydsild

Knap er Sofie Carsten Nielsen blevet udnævnt til ny radikale leder, før hun er havnet i massivt stormvejr.

Af partifæller i den radikale folketingsgruppe beskyldes hun for at have spillet en aktiv rolle i forbindelse med Morten Østergaards løgn om, at han ikke var centrum for en sexismesag i partiet. Selv er Sofie Carsten Nielsen ikke i tvivl om, hvor hun skal finde de kritiske røster i partiet:

- Jeg hører, at det er fra Martin Lidegaard og Jens Rohde. Det forholder jeg mig til, lyder Sofie Carsten Nielsens reaktion med henvisning til de to fremtrædende medlemmer af den radikale folketingsgruppe.

Brutalt angreb: - Sofie Carsten er en del af løgnen

Den radikale leder holder dog fast i, at hun har handlet korrekt i sagen, der drejer sig om, at Morten Østergaard for ti år siden lagde en hånd på partifællen Lotte Rods lår. Noget Østergaard i første omgang benægtede under et langt gruppemøde onsdag.

Det er siden kommet frem, at Sofie Carsten Nielsen ligeledes har kendt til sagen i en længere periode.

- Jeg har varetaget et hensyn til den fortrolighed og den meget tætte dialog og samtale, jeg har haft med Lotte, i håbet om, at andre også vil kunne stå frem. Men selvfølgelig har jeg også noget at lære her, siger Sofie Carsten Nielsen.

Lidegaard: Hun dækkede over krænker

Var ikke en del af det

- Hvis Morten Østergaard ikke kan være en troværdig leder på grund af sagen, hvordan kan du så, når du har håndteret sagen som en del af ledelsen?

- Fordi jeg har varetaget den interesse, som Lotte kom med. Fordi jeg hele tiden har været optaget af at bakke hende op. Det har været min ledetråd og det, jeg har spurgt hende til hele tiden, om hun synes var tilfredsstillende. Det hører jeg nu, at hun har tillid til.

- Hvordan adskiller din håndtering sig fra Morten Østergaards?

- Det er Morten og Lotte, der har haft et konkret udestående. Det har de håndteret. Jeg har ikke været med i alle dele af det. Da Lotte kom til mig, spørger jeg hende direkte, om det er nu, det skal ud. Er du klar til det? Det ville hun ikke på daværende tidspunkt. Det ville hun ikke, da jeg gentagne gange spurgte hende til det.

Mortens beslutning

- Giver det mening for dig, at Morten Østergaard skal trække sig, fordi han har lavet et coverup, men du bliver forfremmet, når du har kendt til det samme som ham?

- Det er Mortens beslutning at trække sig. Det, synes jeg, er rigtigt og ansvarligt, men også en meget stærk beslutning.

- Hvad har han gjort forkert, så han skal trække sig?

- Han har håndteret det dårligt i det gruppemøde, vi havde i går. Når man bliver spurgt direkte, må man svare direkte.

- Så han må gå af på grund af det, han siger på gruppemødet i går?

- Det er det for mig, men der er sikkert andre elementer. Det er mistilliden i gruppen, der gør, at han tager konsekvensen og trækker sig.

- Løj han direkte under gruppemødet?

- Han svarede ikke på spørgsmålet om habilitet, at det var ham.

Her startede det

Tidligere på ugen forklarede Morten Østergaard, at sexismesagen havde ført til en påtale. Men nu står det altså klart, at han gav den påtale til sig selv.

- Hvad tænkte du, da han sagde i pressen, at han havde givet en påtale? Du vidste jo godt, at det var ham selv.

- Der startede den dårlige håndtering, konstaterer Sofie Carsten Nielsen.

