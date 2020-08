'En fælde': Konsulenthus arbejdede gratis for staten

Det kendte konsulenthus McKinsey & Co. arbejdede gratis for Finansministeriet. Det vækker undren og hård kritik

De er berygtet for deres evne til at vinde tonsvis af opgaver fra staten, der løber op i svimlende summer.

Men denne gang har konsulenthuset McKinsey & Co. valgt at stille deres ekspertise gratis til rådighed for magthaverne i forbindelse med oprettelsen af en statslig krisefond ovenpå coronakrisen.

Det skriver DR på baggrund af en aktindsigt om arbejdet i Finansministeriet med krisefonden.

I juni offentliggjorde Finansministeriet, at fonden skulle rumme 10 mia. kroner, som skulle bruges til at hjælpe nødlidende virksomheder. Men intet sted stod der, at det var det kendte konsulentfirma, der opererede i kulissen.

Og det vækker nu hård kritik, skriver DR:

- Jeg er ret skuffet over regeringen. Jeg er skuffet over, at de går i den her fælde, for det, der kommer til at ske, er, at staten og Finansministeriet lader sig fange ind i et net, hvor man skylder en virksomhed noget, siger DF-finansordfører René Christensen ifølge DR om den gratis arbejdskraft.

Også Enhedslisten er ude med riven efter regeringen.

- Det skal ikke være sådan, at man kan arbejde gratis eller fedte sig ind og få en særlig position, når der skal gives ordrer fra det offentlige. Alene mistanken om, at det foregår, og at man kan fedte sig ind til at få en særlig relation eller måske få nogle ordrer til at skrive nogle rapporter, det gør, at vi er nødt til at få nogle rene linjer, siger Enhedslistens finansordfører, Rune Lund.