Én gang for alle: Tæller de stemmer med?

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Bare for god ordens skyld, tæller en blank stemmeseddel som ugyldig og dermed ikke med i den samlede stemmeprocent.

Det er en misforståelse, som ofte optræder. Det blev ændret i 2004, hvor den før talte med.

Venlig hilsen Peter Kleist

Kære Peter

Du tager fejl. Reglen er, at selv om en ugyldig stemme ikke får indflydelse på valgets resultat, regnes den med i opgørelsen over de afgivne stemmer.

For eksempel var den samlede stemmeprocent 84,2 ved dette folketingsvalg.

Der blev afgivet 3.592.822 stemmer, og heraf var de 58.871 stemmer ugyldige. Det svarer til en ugyldighedsprocent på 1,64. Af de ugyldige stemmer var 46.272 blanke mens 12.599 var ugyldige af andre årsager.

Så blanke sedler tæller med

Venlig hilsen Hans

Nødvendig optrapning

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Hej Hans

Tak for en altid god brevkasse og dine svar i tv.

Jeg læste dit svar om F-16-flys opgaver.

Nu ved du jo godt, at Putin synes, at de besatte områder med Krim er Rusland.

Når nu de F-16-fly fra Ukraine vil forsvare deres land, og fly fra Rusland har noget af den samme opfattelse - nemlig at forsvare Rusland. Hvad så?

Så vil der hurtigt komme en krig i luften, da Rusland vil sige at det er et angreb på Rusland. Så vil der hurtigt komme en tredje verdenskrig. Hvad siger du som tidligere forsvarsminister?

Med venlig hilsen Birger Steen Andersen, Roskilde

Kære Birger

Efter internationale traktater og folkeretten er Krim ikke en del af Rusland, uanset hvad Putin påstår. Den folkeafstemning, han arrangerede på Krim, var ulovlig.

Krim har siden 1954 været en del af Ukraine, hvilket blev internationalt accepteret i forbindelse med Sovjetunionens opløsning.

Udsendelsen af F-16-fly fra europæiske lande vil være en optrapning af krigen, men også en nødvendighed, hvis Ukraine skal vinde sit territorium tilbage.

Vi må erkende, krigen i Ukraine rummer mange risici, bl.a. fordi vi ikke kender Putins reaktion. Omvendt vil et enigt Vesten ikke lade sig presse af en tyrannisk diktator.

Venlig hilsen Hans

Kvindelig værnepligt skal ikke være lovpligtig

Arkivfoto: Aleksander Klug

Kvinder bør selvfølgelig kunne aftjene værnepligt, men det bør ikke værre lovpligtigt. Jeg forudsætter, at soldater nu om dage behandles anstændigt.

I 1958 blev alle unge mænd indkaldt, medmindre de manglede en arm eller ben. Vi sov i køjesenge, og der blev klemt 34 fyre ind i et lille rum i barakken. Kl. 5 morgenen blev dørene sparket op.

Vi fik kr. 14,50 kroner om ugen, men kunne rejse med DSB til halv pris.

Ejner Madsen, Taastrup

Kære Ejner

Enig. Har selv været i Den Kongelige Livgarde, så jeg ved, hvad du taler om.

Vi blev nu først vækket kl. 6.

Venlig hilsen Hans

Hvorfor afholdes Folkemødet på Bornholm?

Hej Hans Engell

Hvorfor bliver borgermødet med vore politikere altid holdt på Bornholm i sommerferien?

Det var da mere retfærdigt, hvis man skiftedes til at afholde borgermødet. F.eks.et år i Nordjylland, derefter Sjælland, Sønderjylland og Fyn.

Jeg håber, at du har et godt svar.

Med venlig hilsen fra J. Hannsted

Kære Jørgen

Svaret er, at Folkemødet på Bornholm er en privat forening, som Folketing og regering intet har at gøre med, ud over at mange politikere deltager. Folkemødet finansierer sig selv.

Det står alle andre dele af Danmark frit for at arrangere noget tilsvarende, og det har man gjort på bl.a. Mors med kulturmødet.

Venlig hilsen Hans

