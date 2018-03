Én gruppe vinder stort: Så meget scorer du på sløjfet licens

Danmarks Radio bliver beskåret med 20 procent. Licensen bliver afskaffet og lagt over på skatten.

Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag blevet enige om den økonomiske ramme for et kommende medieforlig.

Her er hovedpunkterne:

* Danmarks Radio får skåret 20 procent af budgettet over de næste fem år. DR vil dog ifølge finansminister Kristian Jensen (V) fortsat få over tre milliarder kroner om året til public service.

* Licensen bliver afskaffet. I stedet skal danskerne bidrage til public service over skatten. Det sker, ved at personfradraget bliver sat ned.

* De fleste af pengene fra beskæringen af DR's budget går til at mindske regningen til danskerne. Men 77 millioner vil blive frigivet, så de kan gå til andre medietilbud i medieforhandlingerne.

* Med fredagens aftale er den økonomiske ramme for et kommende medieforlig på plads. Regeringen ventes nu om kort tid at komme med et samlet udspil til medieforlig. Derefter vil regeringen forhandle med de øvrige partier i Folketinget.