- En hån og ualmindeligt dumt

En rejse til Dubai med kæresten er fuldstændig uden for skiven.

Uanset bortforklaringerne.

Kritikken hagler ned over Michael Aastrup Jensen, som i dag har erkendt over for Ekstra Bladet, at han sammen med sin kæreste rejste til Dubai i starten af januar, selvom myndighederne også på det tidspunkt opfordrede danskerne til at genoverveje al rejseaktivitet.

- Det er jo ualmindeligt dumt, siger DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Venstre-løve i Dubai: Kæresten tog med

Michael Aastrup Jensen, Venstres sundhedsordfører, kalder rejsen nødvendig. Han vil dog ikke fortælle, hvilke vigtige møder han deltog i, mens kæresten var på afslapningsferie i ørkenbyen.

- Når han har taget sin kæreste med, så betyder det jo, at de har opholdt sig blandt andre mennesker og ikke kun i mødelokaler, påpeger DF-ordføreren.

Michael Aastrup får tæsk for sin rejse til Dubai midt i pandemien. Foto: Finn Frandsen

Selvbetalte hemmelige møder

Kirsten Normann Andersen, SF's sundhedsordfører, er om muligt endnu mere utilfreds med Venstre-mandens rejse.

- Det er en hån mod såvel borgere og virksomheder, som i snart et år loyalt har kæmpet med restriktioner for at bekæmpe en pandemi.

- Man må forstå, at ordføreren må være noget særligt, når han kan retfærdiggøre at sætte folkesundheden på spil - for nødtvunget til at deltage i nogle meget vigtige selvbetalte hemmelige møder under fjerne himmelstrøg midt i en pandemi, siger SF'eren.

Liselott Bllixt betegner det som en skærpende omstændighed, at Michael Aastrup Jensen er næstformand Udenrigspolitisk Nævn, som bliver orienteret som de første, når Udenrigsministeriet laver nye rejseregler.

- Det er et dårligt signal at sende, når andre borgere skal holde sig hjemme. Vi har lige fået af vide, at 50 smittede er kommet hjem fra Dubai, siger hun.