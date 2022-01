Fængslingen af FE-chef Lars Findsen får et politisk efterspil.

Det understreger Enhedslisten mandag middag.

- Det er en meget alvorlig og vild sag. Det kommer helt sikkert til at give dønninger i både det danske politiske system og i udlandet.

- Det er ikke sat det sidste punktum i al det rod, vi har set omkring Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi vil selvfølge bede regeringen om at give os en redegørelse, siger forsvarsordfører Eva Flyvholm.

- Vil sagen skade Danmarks forhold til udlandet i forhold til sikkerhedspolitikken?

- Selvfølgelig påvirker det her Danmarks relation til udlandet og tilliden til, hvad der sker i Danmark, siger hun.

- Det her forløb er nødt til at blive undersøgt ordentligt. Der skal ikke være nogen tvivl om, at man fra politisk hold forsøger at feje ting ind under gulvtæppet. Nu er det mindste, man kan gøre at få rene linjer om, hvad der er foregået, siger hun.

Hilste varetægtsfængslet velkommen

Ganske bemærkelsesværdigt - set i lyset af dagens ophævelse af navneforbuddet - bød Trine Bramsen 13. december Lars Findsen velkommen tilbage i jobbet efter han havde været hjemsendt. På daværende tidspunkt sad Lars Findsen varetægtsfængslet på femte døgn.

- Det rejser spørgsmålet om, alt og alle er frikendt. Det har jeg aldrig ment de var. Der er aldrig været en ordentlig undersøgelse allerede. Der er meget, der stadigvæk skal undersøges i hele FE-komplekset, siger Eva Flyvholm.

- Hvis regeringen vidste, at Findsen sad anholdt, da de udsendte den her pressemeddelelse, hvad synes du så om det?

- Der har været alt for meget lukkethed omkring FE-sagen. At man overholder et navneforbud i en retssag, det synes jeg, er i orden.

- Falder det ikke tilbage på forsvaretsministeren, når FE-chefen sidder bag lås og slå?

- Det er ekstremt alvorligt. Det er klart. Det er betryggende, der kommer en retssag nu og tingene bliver undersøgt, men vi må politisk gå tilbage og se på, om den undersøgelse, der er lavet ind til videre, er grundig nok, siger hun.

- Kan man godt sidde som forsvarsminister midt i sådan en sag - hun må jo har vidst de her ting?

- Man kan ikke sige, at den nuværende forsvarsminister nødvendigvis har et ansvar for den her stituaition. Det er jo anklagemyndigheden, der har begæret ham fængslet. Det er godt, der er en adskillelse af systemerne. Men det rejser spørgsmål om det politiske ansvar tidligere endnu, siger Eva Flyvholm.

Stærk efterretningstjeneste

Trine Bramsen afviser kort efter, at udtale sig om sagen.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i en overvejelse omkring spørgsmål omkring vores efterretningstjeneste. Det er vigtigt for mig at sige, at vi har en vigtig og stærk efterretningstjeneste, der arbejder og er helt afgørende for dansk sikkerhed.

- Enhedslisten kræver allerede svar, er der ting i den her sag, som du ikke har fortalt offentligheden?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål om vores efterretningstjeneste. Det tror jeg sådan set, der er fortståelse for, at det er ikke diskussioner, vi tager offentligt, siger Trine Bramsen.

Samme melodi lød tidligere i dag fra Forsvarsministeriets pressetjeneste.

Lars Findsen har siddet fængslet siden sin anholdelse i december, men på grund af et navneforbud har det ikke tidligere været muligt at beskrive, at det var den øverste chef for tjenesten, der sad fængslet.

Han betegner selv sagen som 'vanvittig'.

Sigtet

Det er uvist, præcis hvad Lars Findsen er sigtet for at have gjort, men ifølge en pressemeddelelse udsendt af PET, var de fire anholdte blandt andet sigtet efter straffelovens paragraf 109, stk. 1.

Paragraffen handler om videregivelse af fortrolige oplysninger og har en strafferamme på op til 12 års fængsel.