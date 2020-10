USA's præsident, Donald Trump, kalder det 'en velsignelse fra Gud', at han er blevet smittet med coronavirus.

Det siger han onsdag i en videobesked på Twitter.

- Jeg tror, at det var en velsignelse fra Gud, at jeg fik det (covid-19, red.). Det her var en velsignelse i forklædning, siger Trump i videoen.

Han tilføjer, at hans sygdomsforløb har eksponeret ham for flere eksperimentelle behandlingsformer, hvilket har åbnet hans øjne for, hvor effektive de kan være.

Vil gøre behandling gratis

Præsidenten har blandt andet taget eksperimentel medicin fra firmaet Regeneron Pharmaceuticals.

I videoen lover han, at han vil gøre de behandlingsformer, han har modtaget, gratis for alle amerikanere.

- Jeg vil skaffe jer, hvad jeg har fået. Og jeg har tænkt mig at gøre det gratis, siger Trump.

Han pointerer desuden flere gange i videoen, hvor fantastisk han har det, mens han er i gang med at komme sig efter at være blevet smittet med covid-19.

Det er uklart, om Donald Trump på nuværende tidspunkt stadig bliver testet positiv for coronavirus.

- Ingen symptomer i 24 timer

Trumps udmeldinger kommer, efter at Det Hvide Hus onsdag har haft travlt med at forsikre om, at den 74-årige præsident er vendt tilbage til sit arbejde i Det Ovale Værelse, to dage efter at han blev udskrevet fra militærhospitalet Walter Reed.

Præsidentens læge, Sean Conley, siger i en udtalelse, at Trump ikke har haft nogen symptomer på covid-19 de seneste 24 timer.

- Han har nu været feberfri i mere end fire dage og symptomfri i over 24 timer, og han har ikke haft brug for eller modtaget nogen former for ekstra ilt, siden begyndelsen af sin hospitalsindlæggelse, siger Conley.

Trumps stabschef, Mark Meadows, siger, at Det Hvide Hus holder adgangen til Det Ovale Værelse på et minimum for at undgå, at andre i Det Hvide Hus bliver smittet.

Indtil videre er mindst 19 personer, der har været tæt på præsidenten, blevet smittede med coronavirus, siden Trump fredag i sidste uge offentliggjorde, at han var blevet testet positiv for virusset.