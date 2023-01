Endegyldigt farvel til Folketinget

Det var det.

Venstres Kristian Pihl Lorentzen har ingen intentioner om at skulle i Folketinget igen.

Det meddeler det tidligere folketingsmedlem på sin facebookprofil.

'Efter moden overvejelse og drøftelse med mit politiske bagland er jeg nået frem til den klare konklusion, at jeg har aftjent min værnepligt i politik,' skriver han blandt andet i det lange opslag.

Han takker af efter 18 år i Folketinget og 12 år som medlem af byrådet i det daværende Kjellerup Kommune.

Røg ud

Kristian Pihl Lorentzen røg ud af Folketinget ved valget i november. I Vestjyllands Storkreds gik Venstre tilbage med to mandater, og det betød blandt andet, at Pihl Lorentzen ikke fik en plads på trods af sine 4595 personlige stemmer.

Annonce:

'Naturligvis er jeg skuffet over valgresultatet, om end det trøster mig, at min personlige tilbagegang relativt set var markant mindre end Venstres tilbagegang. Jeg havde gerne taget en sidste tørn på tinge i 3-4 år for at kunne følge op på en række vigtige mærkesager – både på landsplan og i Midtjylland. Sådan skulle det ikke være. Vælgernes tale skal altid respekteres. Og som bekendt er ingen uundværlig,' skriver han.

'Nu må nye kræfter tage over, mens jeg kaster mig over andre spændende opgaver i årene frem. Jeg har ikke lyst til 3-4 års virke som folketingskandidat med udsigt til at gå ind i en ny valgkamp i en alder af 64 eller 65 år,' skriver han videre.

Ikke bitter

På trods af en en plads i regeringen står partiet Venstre ikke, som det har gjort. Men 'genrejsningen' af partiet, som han kalder det, vil Kristian Pihl Lorentzen overlade til andre.

'Er Kristian Pihl så en bitter og deprimeret mand her ved afskeden med dansk politik? På ingen måde. Mine mange år som folkevalgt har være fantastiske. Rigtig mange konkrete resultater er nået via dialog og samarbejde på tværs af partier - det har været en oplevelsesrig rejse,' skriver han på Facebook.

Annonce:

Han får dog indført, at han er bekymret for folkestyrets tilstand, og at han har set en 'klar forværring' i løbet af sine 18 år på tinge.

'Partiernes fortsat vigende medlemstal, de sociale mediers fremmarch og den uhørt hårde tone i debatten, tendensen til, at man forholder sig til enkeltsager frem for helheden, den stigende afstand mellem partitoppe og græsrødderne, politikudvikling centralt blandt 'professionelle' frem for ude blandt græsrødderne, samt mange almindelige danskeres frustration over ikke at føle sig hørt og respekteret af magthaverne i København. En snigende centralisering og skævvridning af landet,' skriver han.

Også medierne får en opsang. Han mener nemlig, at de satser på forenklede, konfliktorienterede nyheder.

Det skal han nu

Nu har Kristian Pihl Lorentzen taget 'hul på sidste kapitel' i sit arbejdsliv, som han håber varer 10-15 år endnu.

Han har virksomheden Kristian Pihl Consult, hvor han skal arbejde med public affairs, politisk kommunikation, foredrag og professionelt bestyrelsesarbejde.

Annonce:

'Desuden vil jeg ikke udelukke, at jeg i årene frem skriver lidt flere bøger end de tre, jeg allerede er forfatter til.'

'Sidst, men ikke mindst, ser jeg frem til at bruge mere tid sammen med søde hustru, min familie og gode venner,' skriver han i opslaget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Én enkelt person, formand Søren Gade, mødte torsdag op til et møde i Folketinget. Vi har spurgt ham, hvordan man holder møde med sig selv. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.