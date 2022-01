Endelig: Nu er Mette F. klar til torsk

Efter mere end et års venten er Mette F. nu klar til at modtage sin nytårstorsk. Det sker på en ceremoni på Ekstra Bladet mandag, hvor statsministeren efterfølgende stiller op til interview

Endelig!

Mette Frederiksen er nu klar til at modtage Ekstra Bladets nytårstorsk, som hun har vundet to år i træk.

Mandag klokken 16 besøger Statsministeren Ekstra Bladets redaktion, hvor Hans Bjerregaard står klar til at overrække dette års nytårstorsk.

Mette Frederiksen har egentlig vundet den to år i træk. Men i 2021 afviste hun at modtage prisen, og det samme var tilfældet før jul. Men nu er hun altså klar.

Efterfølgende har hun sagt ja til et tv-interview med Ekstra Bladets Brian Weichardt, hvor alle interesserede også er velkommen til at byde ind med spørgsmål undervejs.

Og mon ikke der kommer et spørgsmål eller to om mink, slettede sms'er og corona-håndteringen generelt.

Sådan så det ud, da Hans Bjerregaard forsøgte at aflevere torsken i Statsministeriet. Det endte dog med, at hjemløse fik den i stedet for. Foto: Jonas Olufson

Slettede sms'er

Som Ekstra Bladets Hans Bjerregaard skrev, blev dette års nytårstorsk vundet i sikker stil.

For andet år i træk sætter hun rekord. Med 51.563 stemmer overgår hun med afstand sit personlige stemmetal ved det seneste valg til Folketinget.

Frederiksen gjorde det med en bred palet af præstationer, der blandt meget andet omfattede så mange slettede sms’er, at vittige hoveder foreslog, hun skulle have en slethvar i stedet for torsken.