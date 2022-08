Endnu en check på vej til knap 300.000 danskere

Massive problemer med varmechecken afholder ikke regeringen fra at ville udbetale flere checks til trængte danskere

Regeringen er oven på de massive problemer med varmechecken stadig i gavehumør - og det skal gå hurtigt med at få flere penge ud til danskerne.

Således skal Folketinget i dag hastebehandle et lovforslag om en ekstra økonomisk støtte i form af en check til blandt andet pensionister og en særlig gruppe studerende, som 'rammes særligt hårdt af de stigende priser' ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Det fremgår af lovforslaget, at folkepensionister, som får ældrecheck, får et skattefrit beløb på 5.000 kroner fordelt på to rater á 2.500 kroner.

Beløbet skal kompensere for især de stigende energipriser.

Derudover får personer på efterløn, førtidspension og andre på tilbagetrækningsydelser et engangsbeløb på 2.000 kroner. Det samme gælder studerende, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger.

Den første udbetaling af den ekstra ældrecheck på 2.500 kroner skal ske i slutningen af september i år, lyder det.

Engangsbeløbet på 2.000 kroner til særligt trængte studerende vil blive udbetalt i midten af oktober, mens de 2.000 kroner til personer på tilbagetrækningsydelser vil komme i starten af det nye år sammen med den anden rate af ældrechecken.

- For at få hjælpen hurtigere frem bad vi tidligere på måneden Folketingets formand hastebehandle lovforslaget. Det fik vi grønt lys til, og derfor er det virkelig glædeligt at vi allerede i dag kan førstebehandle forslaget. Hvis alt går vel er hjælpen nær, og fremme på kontoen hos de berettigede personer, inden de skal betale oktober måneds regninger, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

