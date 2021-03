Endnu en chef sendt hjem i Fredericia Kommune

Hovederne ruller i Fredericia Kommune, hvor Ekstra Bladet har afsløret, hvordan daværende borgmester Jacob Bjerregaard havde tilranet sig en kommunal grund foran andre interesserede.

Siden er skelettere væltet ud af skabet, og nu følger et nyt.

Således er kommunens stabschef Charlotte Walkusch sendt hjem, skriver Fredericia Dagblad:

- Jeg kan oplyse, at vi har valgt at hjemsende stabschef for uddannelse, bosætning og turisme, Charlotte Walkusch. Det sker i forlængelse af arbejdet med de interne afdækninger og yderligere forhold, der vedrører hendes ansvarsområde. Da der er tale om personaleforhold, kan vi ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger koncerndirektør Yelva Jensen.

Også kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe er sendt hjem, ligesom økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard er.

Ekstra Bladet har på det seneste afdækket, hvordan Jacob Bjerregaard og kommunaldirektøren har haft så tæt forhold, at det er blevet en sag for politiet.