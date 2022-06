Endnu en DF'er skrider: Dennis Flydtkjær er ude

En af Morten Messerschmidts trofaste støtter og Dansk Folkepartis kulturordfører, Dennis Flydtkjær, er ude af partiet.

Det skriver han i en pressemeddelelse, som han har sendt til flere medier, herunder Ekstra Bladet.

Dennis Flydtkjær har været medlem af Dansk Folkeparti i 22 år, og han er nu det 10. folketingsmedlem, der forlader partiet, siden Morten Messerschmidt blev formand.

Han bakkede ellers Messerschmidt op under formandsopgøret, men forlader nu ganske overraskende partiet helt.

Nu er der blot seks medlemmer tilbage i gruppen, hvoraf Kristian Thulesen Dahl med stor sandsynlighed er på vej ud, mens også Mette Hjermind Dencker har meddelt, at hun ikke genopstiller ved næste valg.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Ifølge Joachim B. Olsen er det ikke et hvilket som helst parti, der i disse timer imploderer for øjenene af os.

Det giver ikke mening

For Dennis Flydtkjær giver det ikke mening at blive og kæmpe, fordi partiet ikke står til at redde, siger han.

'Flere partimedlemmer har forladt partiet på det seneste, og man kan naturligt spørge, om jeg ikke burde blive og hjælpe med at klinke skårene. Nogle gange kan ting dog være gået i så mange stykker, at det ikke giver mening, og det er der jeg er,' lyder det.

'I stedet vil jeg sige tak for kampen til alle de mange DFere, som jeg har kæmpet side om side med i gennem årene. Jeg vil tænke tilbage på en god tid, og håber mange af venskaberne kan bevares, når dette kommer lidt på afstand.'

Svært

Det er ikke en nem beslutning, Dennis Flydtkjær nu har taget.

'Jeg har taget mange svære beslutninger igennem min tid i politik, men dette er uden tvivl suverænt den sværeste. Jeg har i dag desværre valgt at melde mig ud af Dansk Folkeparti,' skriver han indledende i pressemeddelelsen.

Han nævner særligt den interne splid og skænderierne som årsag til han afgang. Også læk fra møder og 'udhængning af partikollegaer i pressen' har været for meget for ham. Han mener, det har fjernet fokus fra partiets politik.

Og han nævner også en kritik af partiet, der ikke har været nævnt af andre afhoppere.

'Oven i det har jeg oplevet en dårlig organiseret hverdag på Christiansborg, hvor ressourcerne bruges på de få, mens andre har måttet klare sig selv,' skriver han i pressemeddelelsen.

Han har ikke opgjort sine planer for sin politiske fremtid, skriver han.

Flere af hans tidligere kollegaer har allerede meddelt, at de vil tilslutte sig Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.