Endnu en k-profil revser Pape

Allerede dagen efter, at Søren Pape Poulsen blev indstillet af den konservative hovedbestyrelse til at fortsætte som leder af partiet, kan han nu læse endnu en tidligere parti-profil revse partilinjen.

Denne gang er det John Wagner, tidligere generalsekretær i partiet, som i lørdagens udgave af Berlingske tager bladet fra munden.

Og listen med den 67-åriges utilfredshed er lang. Blandt andet revser han: at partiet ikke er en del af finanslovsaftalen, at partiet ikke gik med i regering, at partiet brugte for meget af tiden i valgkampen på at tale om skattelettelser, og så frygter han, at partiet er ved at blive for højredrejet.

John Wagner er tidligere generalsekretær hos de konservative. Arkivfoto: Keld Navntoft.

Han overvejer sit medlemskab af partiet. Ifølge Berlingske vil John Wagner ikke deltage i et personangreb på Pape, men han siger dog:

- Jeg kan sige det helt klart. Der har været perioder, hvor jeg har klappet i hænderne over Pape, især da han tog ansvar som Justitsminister.

- Men han kan heller ikke løbe fra ansvaret for, at vi fik et rigtig dårligt valgresultat sidst, og som partileder har du det største ansvar for den førte politik og resultaterne.

Bjørnetjeneste

John Wagner vil dog ikke nævne alternativer til den nuværende formand:

- Jeg ville gøre dem en kæmpe bjørnetjeneste, hvis jeg gjorde det.

Dermed fortsætter uroen med at ulme forud for partiets landsråd 23.-24. september. En uro, der har ulmet siden partiet gedigne valgnederlag sidste år.

Først og fremmest er der den voksende uro og utålmodighed med partiledelsen i baglandet, som primært er affødt af elendige meningsmålinger, forkerte beslutninger og en fejlslagen fortælling.

Og så er der sagen om partiets europaparlamentsmedlem Pernille Weiss, som partiledelsen vil have kylet ud på grund af dårligt arbejdsmiljø, men som i kraft af en mindre oprørsgruppe fastholder at ville være spidskandidat for partiet.

Dertil kommer, at en række profiler på det seneste har kritiseret Pape offentligt. Den tidligere partileder Lars Barfoed og dennes kone har forladt partiet til fordel for Moderaterne.

Fornyet mandat

Også Peter Sterup, der ligeledes har været generalsekretær, har forladt partiet. Og så er der Jacob Axel Nielsen, der er tidligere folketingsmedlem og minister, der har peget på Benedikte Kiær, som afløser for Søren Pape Poulsen.

Fredag var den Konservative Hovedbestyrelse samlet. Egentlig var mødet sat til Christiansborg, men pludselig - og i al hemmelighed - blev mødet pludselig flyttet til Amaliegade. Her fik Søren Pape Poulsen fornyet sit mandat til at stille sig til rådighed som formand på partiets Landsråd; alligevel valgte partiformanden bagdøren, da mødet var slut. I stedet var det partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, der mødte pressen eftermødet. Hun sagde blandt andet:

- Jeg har været medlem af De Konservative i 20 år. Det har mange af de mennesker i hovedbestyrelsen her til aften også. Vi har partiet helt inde i hjertet. Vi har enstemmigt indstillet Søren Pape som ny partiformand. Vi har et ønske om at kæmpe videre sammen. I fællesskab, sagde hun.

- Jeg har ikke noget ønske om at tegne et glansbillede. Selvfølgelig er der en iver i baglandet efter at folde den konservative fortælling ud.