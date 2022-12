Endnu en kovending: Ellemann dropper også krav om advokatvurdering

Det har været en af de helt store knaster ved forhandlingsbordet, men nu kan Mette Frederiksen ånde lettet op.

For først bakkede Lars Løkke Rasmussen (M) ud, hvad angår en advokatvurdering af Mette Frederiksens håndtering af minksagen, og nu følger Venstres formand trop.

Det sker under forhandlingerne på Marienborg, hvor Jakob Ellemann-Jensen (V) søndag eftermiddag er kommet ud i kulden og har fortalt den fremmødte presse, at nu er også Venstre klar til at skrotte advokatvurderingen.

Jakob Ellemann-Jensen (V) har udtalt, at Venstre og Socialdemokratiet nærmer sig et regeringssamarbejde.

- Et af de spørgsmål, vi har brugt meget tid på, er selvfølgelig advokatvurderingen af minksagen.

- Det er klart, at det er noget, hvor vi ikke har set helt ens på tingene. Men vi kan ikke starte et regeringssamarbejde med en advokatvurdering af landets statsminister, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Voksende samling af kovendinger

Dermed kan Jakob Ellemann-Jensen føje endnu en kovending til sin efterhånden store samling, der kun er vokset, siden han løb fra sit løfte om ikke at gå i regering med Mette Frederiksen.

Foran Marienborg kom Jakob Ellemann-Jensen med stort set de samme forslag, som Løkke få timer forinden havde præsenteret: Hurtigere erstatning til minkavlerne og en styrkelse af retsstaten.

- Det, der er magtpåliggende for mig, er, at vi får en ordentlig afslutning på den her sag.

- At avlerne kan få deres erstatning hurtigere, end der er lagt op til. At vi sikrer, at noget sådant ikke kan ske igen, lød det fra Ellemann-Jensen.

- Det var et klart krav fra dig og andre, at der skulle laves en vurdering. Hvorfor bakker du så ud af det krav nu?

- Jeg gik til valg på en blå regering. Jeg gik til valg på at blive statsminister. Jeg gik til valg på en vurdering af minksagen. Men jeg kan konstatere, at med den måde, Folketinget er blevet sat sammen på, så er det ting, der ikke kan lade sig gøre.

- Hvorfor ikke? Der er jo flertal i Folketinget, hvis I og Moderaterne bakker op?

- Ja, men med den melding, Løkke også er ude med i dag, er det svært at få øje på det flertal. Det handler for os i Venstre også om, hvordan vi kommer videre, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen kan ånde lettet op. Både Moderaterne og nu også Venstre bakker ud af kravet en advokatvurdering af minksagen. Foto: Jens Dresling

