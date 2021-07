Endnu en kvinde fortæller om Khader-krænkelser

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En stribe kvinder har fredag i en artikel i DR rettet anklager mod de konservatives folketingsmedlem Naser Khader, der af kvinderne beskyldes for grænseoverskridende krænkende adfærd.

Og endnu en kvinde har nu sluttet sig til gruppen af formodede ofre for krænkelserne.

Det gør hun over for Berlingske, hvor hun optræder anonymt under navnet 'Marie'. Berlingske oplyser, at de kender til hendes rigtige identitet, men hun ønsker ikke at stå frem af frygt for Naser Khader.

'Marie' fortæller, at hun mødtes med Khader i hans lejlighed en aften i 2014 i forbindelse med det, hun troede var et fagligt møde, da han havde fortalt hende, at han kunne hjælpe hendes karriere på vej.

Blottede erigeret lem

Da hun mødte op i lejligheden tog stemningen dog hurtigt en anden retning, da Naser Khader bad hende om at massere ham, da han ifølge sig selv trænede meget.

På trods af umiddelbar undren sagde hun ja, men kort efter gik Naser Khader ifølge kvindens forklaring væk for at tage alt sit tøj af og kun iklæde sig et håndklæde.

Han lagde sig ifølge kvinden siden på ryggen og fjernede håndklædet, hvorefter han bad hende om at massere sit erigerede lem.

Da hun ankom til lejligheden havde Khader låst døren, og hun var derfor bange for, hvad han kunne finde på, hvis hun sagde nej, hvorfor hun påbegyndte massagen.

- I situationen reagerede jeg bare ved at slå hjernen fra. Chokket kom først efterfølgende. Jeg rystede over hele kroppen, da jeg kom ud af lejligheden. Det var ekstremt ubehageligt, siger 'Marie' til Berlingske.

Ifølge kvinden blev hun låst ud af lejligheden, efter Khader havde fået udløsning. Hun var i lejligheden i under en time.

Reaktion fra partiformand

Ekstra Bladet har tidligere fredag forsøgt at få en kommentar fra Naser Khader til anklagerne, og over for Berlingske afviser han også at forholde sig til den konkrete anklage.

Tidligere fredag lød det fra Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, at han 'ser med stor alvor' på anklagerne fra kvinderne rettet mod Khader.

Her opfordrer kvinderne til at melde sagerne til politiet, hvis det ikke allerede er sket, og opfordrer desuden til at bruge partiets whistleblower-ordning til at fortælle om lignende sager.

Sygemeldt

Naser Khader har siden midten af april været sygemeldt fra Folketinget. Han tog sygeorlov, da det kom frem, at han har truet debattører, der rejste kritik af ham og hans ageren, med at gå til deres chefer.

Khader har siden undskyldt for sin opførsel i den forbindelse.