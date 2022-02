Endnu en profil forlader DF-skuden

Morten Messerschmidt er blevet endnu et folketingsmedlem fattigere.

Dermed er folketingsgruppen nede på ti mand. Da ugen startede var der 16.

Seneste medlem til at forlade ham er Marie Krarup.

Det siger hun til Berlingske. Over for Ekstra Bladet bekræfter hun beslutningen.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Marie Krarup har krævet en garanti fra Messerschmidt om, at han vil trække sig som formand, hvis han dømmes i Meld- og Feld-sagen i byretten.

Marie Krarup. Foto: Jonas Olufson

Den garanti har Marie Krarup forgæves forsøgt at få igennem denne uge, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Den garanti har jeg ikke fået. Det spiller en kæmpe rolle for min udmeldelse. Jeg har hverken tillid eller respekt for Morten Messerschmidt, siger hun.

- Intet tyder på, at han vil trække sig, hvis han bliver dømt. Eller det vil han helt sikkert ikke. Han vil lade det op til hovedbestyrelsen, om han skal gå. Nu har han næsten kun klakører i hovedbestyrelsen, så han kommer til at blive, selvom han er dømt, siger hun.

Morten Messerschmidt blev i august idømt seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svindel med EU-midler.

Men på baggrund af Facebook-likes fra sagens dommer blev han kort før jul erklæret inhabil, og dommen blev annulleret. Dermed skal sagen nu gå om ved retten i Lyngby.

Udtalelser om Rusland

Det har også spillet en rolle for Marie Krarup, at Messerschmidt-støtterne Anders Vistisen og René Danielsson fredag aften åbent diskuterede hendes medlemskab af parti på Twitter, fordi hun har udtalt, at Rusland og Danmark har et kulturelt fællesskab.

- Det var da helt grotesk at se, at de to diskuterer om jeg skal ekskluderes på Twitter.

- Hvor uvidende kan man være, hallo? Det viser bare, at vi ikke kan diskutere store ting frit. Jeg vil stå frit i Ruslands-debatten. Det har jeg forstand på.

- Hvad vil du gerne sige, som du ikke kan sige i DF?

- Det var åbenbart meget provokerede, at jeg sagde, at der er et kulturelt fællesskab mellem Danmark og Rusland. Altså, det er der jo. Det skal man være tosse for ikke at vide.

- Er der det?

- De er kristne. Dostojevskij (forfatter til bl.a. Forbrydelse og Straf, red.) har du godt hørt om, ikk. Det er en del af almen dannelse. Selvfølgelig er der et kulturelt fællesskab. Prinssesse Dagmar blev kejserinde af Rusland.

Marie Krarup er tidligere kommet på kant med DF-toppen på baggrund af arkante udtalelser om, at Vesten 'dæmoniserer' russerne, at der hersker 'en hysterisk stemning' over for Rusland og præsident Vladimir Putin.

Marie Krarup fortsætter som løsgænger i Folketinget.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Marie Krarup til hendes afgang.