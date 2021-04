Endnu en tiltalt i Messerschmidt-skandale

To personer er nævnt som tiltalte i Bagmandspolitiets (Søik) udkast til anklageskrift mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

I udkastet, som er sendt fra Justitsministeriet til Folketinget, er det imidlertid kun Messerschmidts navn, som fremgår. Identiteten på den anden tiltalte er overstreget.

Ifølge Bagmandspolitiet har Morten Messerschmidt i forening med en medarbejder begået dokumentfalsk efter straffeloven. Det er angiveligt sket i forbindelse med DF's sommergruppemøde i Skagen 2015, hvor man som tidligere afsløret i Ekstra Bladet, gjorde brug af en falsk hotelkontrakt.

Her underskrev DF-formand Kristian Thulesen Dahl nære medarbejder - partiets administrationschef Jeannie Nørhave - sig i strid med sandheden som chef på Color Hotel i Skagen.

Jeannie Nørhave er dog ikke den medarbejder, som Bagmandspolitiet vil tiltale, oplyser Dansk Folkepartis partimedie - hvilket stemmer med Ekstra Bladets oplysninger.

Året før underskrev Nørhave sig som chef på Hotel Koldingfjord, da DF - via Messerschmidts skandaleramte partialliance Meld - fik EU-støtte til partiets interne sommergruppemøde i Kolding.

Tæt på Tulle og Pia

Jeanie Nørhave er en medarbejder i Dansk Folkepartis absolutte top - og hun har kontor få meter fra DF-formanden. Samtidig er hun tæt på partistifter Pia Kjærsgaard.

Dansk Folkeparti har siden sidste uge ignoreret Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt der tiltales andre med DF-relationer end Messerschmidt i sagen. Og Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den pågældende Messerschmidt-medarbejder, som stadig besidder en betroet stilling.

DF’s personale- og sekretariatschef, Jeanie Nørhave, arbejdede tidligere 20 år hos politiet. Her tog hun revisionskurser og en 'diplomuddannelse i jura'. Foto: Carsten Lundager

Ekstra Bladet har mødt DF-formand Kristian Thulesen Dahl. Han har ingen kommentarer. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Morten Messerschmidt, der nægter sig skyldig.

Flere timer efter Ekstra Bladets afsløring af den fulde tiltale lagde Morten Messerschmidt en video på Facebook. Han bekræfter tiltalen, men nægter sig skyldig.

- Jeg afviser pure alle de anklager som måtte blive rejst imod mig. Spørgsmålet her om den famøse kontrakt, som blev underskrevet har i øvrigt været endevendt både i pressen men også i Olaf-rapporten, hvor man hverken kommer frem til at kalde det fraudery eller fraud eller noget i den stil, så derfor er jeg en lille smule forbløffet over, at politiet også her er kommet frem til en noget anden konklusion, end hvad jeg havde regnet med. Men det kommer vi til at tilbagevise i retten. Jeg må sige, at jeg ikke kommer til at føre denne sag i medierne eller på de sociale medier og er temmelig forundret over at disse lækager bare bliver ved, siger han.