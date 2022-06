Endnu et DF-exit: - Vi tager det til efterretning

Ny uge, nye problemer i Dansk Folkeparti.

To lokalbestyrelser i partiet er kollapset på bare fem dage som en reaktion på Morten Messerschmidts lederskab.

Formanden selv afviser at udtale sig om problemerne. I stedet er partiets politiske næstformand, René Christensen, sendt i byen.

- Det tager vi jo til efterretning. Der er ikke så meget andet at gøre ved det. Og så kan man sige, at der er andre, der har valgt at gøre det samme nogle få andre steder, og man må gerne melde sig ud, men vi tager det til efterretning, siger René Christensen.

Han siger, at man i Dansk Folkeparti lytter til, hvad der er anledning til udmeldelserne.

Senest er lokalbestyrelsen i Thisted trådt ud af partiet, og her handlede det om manglende kommunikation fra toppen til baglandet, internt fnidder og udskamning på sociale medier mod dem, der ikke støttede Morten Messerschmidt, da partiet skulle vælge ny formand.

Alt godt på Christiansborg

At toppen ikke er tæt nok på baglandet, genkender René Christensen ikke. Han mener, at der er gjort meget, og at det aldrig har været bedre. Om beskyldningerne om fnidder og udskamning siger han:

- Det kender jeg ikke noget til. Jeg har ikke fulgt med på sociale medier. Men hvis man har en post for eksempel som bestyrelsesmedlem eller formand i en lokalforening, har man jo også et ansvar for, at der er en fornuftig tone og et fornuftigt arbejdsmiljø. Det følger jo med, når man får et tillidshverv.

- Tror du, det er spydighederne og tonen på Christiansborg, der har spredt sig ud til lokalafdelingerne?

- På Christiansborg er der jo ikke de spydigheder, som du kalder dem. Vi har haft nogle udfordringer, og vi har også mistet nogle medlemmer herinde. Det er rigtigt. Det er et faktum. Men i dag kører det fornuftigt.

- Der har været udfordringer. Det har der virkelig. Men det er vi kommet på den anden side af. Vi er ti tilbage i gruppen, og vi har gode gruppemøder. Det fungerer jo rigtig godt i hverdagen, og det skal vi have til at gå hele vejen ned igennem systemet. Også i vores lokalforeninger, siger René Christensen.

Siden Morten Messerschmidt trådte til som formand, har seks DF-medlemmer forladt hans folketingsgruppe.

Flere gnidninger derude

René Christensen mener ikke, at det er muligt at komme alle problemer til livs.

- Det er ligegyldigt, om det er en sejlklub eller en skydeklub. Sådan er det i Foreningsdanmark. Der er altid nogle, der synes, at lokalformanden kunne have arrangeret en julefrokost anderledes eller sådan noget, og det skal der jo også være plads til.

- Er I bange for at miste flere bestyrelser?

- Selvfølgelig er der nogle derude, hvor der er gnidninger, men det har der altid været. Om der er flere, der vil gøre det her, ved jeg ikke.

