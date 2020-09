Endnu et vildt kup: Kæmpevilla til spotpris

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), har endnu en gang gjort et kæmpe kup på kommunens boligmarked.

Ekstra Bladet har de seneste dage beskrevet, hvordan den 33-årige konservative komet sammen med sin kone har forvandlet en boliginvestering på Frederiksberg Allé fra 9,5 mio. kroner til 25,6 mio. kroner gennem et snedigt trick, som Aggesen selv har luret som medlem af By- og Miljøudvalget.

Købet af lejligheden til en vanvittig lav kvadratmeterpris skete uden om ejendomsmægler.

Nu har Aggesen gentaget succesen.

Borgmesterparret har nemlig købt en yderst attraktiv villa, der i flere år har stået som ubeboet dødsbo, i Frederiksbergs Fuglebakkekvarter, hvor han blot har givet 9,25 mio. for en 212 kvm stor villa, der ligger i en 500 kvm stor have.

Den for de fleste danskere høje pris giver en kvadratmeterpris på 43.623 kroner.

Men igen har Aggesen efter Frederiksberg-målestok gjort et kup. Den nuværende kvadratmeterpris for andre huse i området ligger nemlig på knap 60.000 kroner.

Borgmesterens vanvittige boligkup: Tjente over 11 millioner

Ifølge Simon Aggesen selv er købet sket 'efter flere hyggelige møder' med bobestyreren af dødsboet.

Ifølge flere kilder, Ekstra Bladet har været i kontakt med, har huset i årevis været eftertragtet, og flere har forgæves forsøgt at få fingrene i den attraktive investering.

Det bekræfter Aggesen da også selv på sin Facebook-profil, hvor han onsdag aften udlagde sin store succes på boligmarkedet som rent 'held'.

Men endnu en gang er handlen for borgmesteren, der tidligere har været rådmand og formand for By- og Miljøudvalget, gået igennem uden ejendomsmægler.

Flere 'hyggelige' møder

I stedet kontakter Aggesens kone direkte bobestyreren på mail.

'Til vores store glæde tikker der en dag et svar ind fra bobestyreren, som viser sig at være kvindens bror. Han gør det klart, at vi langt fra er de første, der har vist interesse for huset, og at hans søster ikke har nogen klar stilling til, om hun overhovedet vil sælge. Vi får dog lov at komme og se huset, som vi forelsker os pladask i, og efter en del hyggelige møder og snak frem og tilbage ender det med et salg.'

Aggesen fortæller derudover, at han lige nu er ved at renovere huset. Og det er ikke nogen overdrivelse.

Ekstra Bladet har besøgt Fuglebakkekvarteret, hvor det 9,25 mio. dyre hus er pakket fuldstændigt ind i stillads og overdækning.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det tidligere sortglaserede tag ved at blive udskiftet med et nyt sort tag.

Og huset, der blev købt så sent som i juli måned, skal ifølge kilder, Ekstra Bladet har talt med, allerede være færdigrenoveret til november.