Engell advarer: Kan du klare dig for dette beløb?

I mere end et år har Mette Frederiksen (S) stået fast på nedslidte danskeres ret til en tidlig pension efter mange år med slid og slæb på arbejdsmarkedet - uden dog at kunne komme det nærmere.

I dag, tirsdag, skal hun og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) stå deres prøve, når regeringens pensionsudspil klokken 13 bliver præsenteret hos Danish Crown i Horsens.

Allerede nu er flere dele af udspillet kommet frem, og ifølge Ekstra Bladets politiske analytiker Hans Engell kommer regeringen godt fra start.

- Regeringens udspil bliver svært at komme udenom for store dele af partierne. Det er et forslag, som Mette Frederiksen fremlægger i medvind, for langt ind i de borgerlige rækker er der sympati for at lave et forslag for nedslidte vælgere, siger Hans Engell.

Blev kaldt 'bluffnummer'

Hidtil har Mette Frederiksen ikke villet svare konkret på, hvor mange år på arbejdsmarkedet det kræver for at kunne trække sig tidligere tilbage. Det fik i valgkampen den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), til at kalde udspillet for et 'bluffnummer'.

Men nu er der tal på bordet.

Så snart du fylder 61 år, bliver regnestykket gjort op, og har du til den tid arbejdet i 42 år, vil du kunne trække dig tilbage og kunne få en månedlig ydelse på cirka 13.500 kroner - vel og mærke før skat.

- Man skal være klar på, at det forslag, regeringen lægger frem, ikke er en ny efterlønsordning. Det er heller ikke en gavebod. Man skal have været på arbejdsmarkedet i 42 år og ikke have en privat pensionsordning på mere end to millioner, siger Hans Engell.

- Der vil være mange, der ikke vil være omfattet, og 13.500 kroner om måneden er langt under, hvad mange kan klare sig for.

Efterløn var mere attraktiv

Regeringens udspil adskiller sig markant fra seniorpensionsordningen, som man har kunnet søge siden 1. januar i år. For at få seniorpension skal kommunen blandt andet vurdere, om din arbejdsevne er dårlig nok til, at du kan trække dig tilbage.

Med det nye udspil er det dig selv, der vurderer, om du vil sige farvel til arbejdsmarkedet.

- Man skal selv overveje, om man er så nedslidt, at man gerne vil gå af et par år før, og så skal man selvfølgelig se på, om man har råd til at kunne klare sig for 13.500 kroner om måneden, siger Hans Engell, der samtidig kalder den tidligere efterlønsordning 'langt mere attraktiv' end Mette Frederiksens udspil.

- Venstrefløjen og dele af fagbevægelsen vil sige, at ydelsen er for lav, og de borgerlige partier vil sige, at raske mennesker ikke skal trækkes ud af arbejdsmarkedet, lyder det.

Her kan du læse, hvordan du kan få tidligere pension.

Tanja forbigået: Fuldstændig ubrugeligt

Se også: Tidlig pension eller valg: Mettes vilde ultimatum