Engell: Asocialt at afskaffe Arne-pension

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Søren Pape Poulsen (K) siger, at han vil afskaffe Arne-pensionen. Det er godt nok konservatisme fra den asociale side, for der er jo ingen grænser, når det handler om skattelettelser til erhvervslivet og landets rigeste.

Hvordan har Søren Pape tænkt sig at afskaffe en ordning, som masser af mennesker nu vil bygge deres alderdom op om?

Flemming Larsen,

København N

Kære Flemming

Så vidt jeg ved, har 30.000 søgt om Arne-pension for nedslidte, og 22.000 er indtil videre godkendt helt eller delvist.

K og V har sagt, de vil afskaffe ordningen, men ikke noget om, hvad der skal ske med dem, der allerede har fået pensionen bevilget.

Normalt er det sådan, at ændrer eller afskaffer en regering ordninger, bliver der overgangsperioder, og jeg kan ikke forestille mig, at en eventuel blå regering med et slag vil afskaffe en pension, folk har fået tilkendt.

Så formentlig bliver der tale om, at de konservative vil stoppe for tilgang til Arne-pensionen og udfase den i takt med, at folk udgår.

Men det vil kræve et flertal i Folketinget at afskaffe den, og jeg kan ikke se, hvordan en mulig blå regering skulle få for eksempel Dansk Folkeparti med på en afvikling af en ordning, som partiet selv har været med til at indføre.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mon det går så galt

Arkivfoto: Jens Dresling

Ender Dansk Folkeparti ikke på kirkegården ligesom Centrum-Demokraterne, Venstresocialisterne, Retsforbundet, Fremskridtspartiet, Liberalt Centrum og kommunisterne?

Jeg tror, at Nye Borgerlige og LA ryger sammen vej.

Kenneth Kieler, Frederikssund

Kære Kenneth

Du er jo en sand spåmand. Jeg forventer nu, DF holder væsentlig længere. Partiet har holdt 25-års jubilæum. Hvordan de andre klarer sig, vil fremtiden vise.

Hvis man skal drage en fælles lære for mange af partierne, så gælder det, at hvis ikke de har en rimelig stærk lokal forankring i hele landet, og hvis ikke de har næste generation af politikere på plads, så holder de ikke.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anders Fogh ville ikke stemme

Arkivfoto: Jesper Stormly Hansen

Hvorfor blev danske vælgere snydt for en folkeafstemning om EU’s Lissabon-traktat i 2007? Hvordan kunne regeringen bare forhindre, at vælgerne blev spurgt?

Johnny Lauridsen, Hillerød

Kære Johnny

Svaret er, at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) ikke ønskede en folkeafstemning, og det havde han flertal for i Folketinget.

I forbindelse med Lissabon-traktaten var der ingen problemer i forhold til grundloven, og derfor kunne Folketingets flertal stemme for og spærre for en folkeafstemning, selv om det var med meget spinkelt flertal.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------