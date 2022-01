Engell: Byder de blå op til dans

Det lød som et oplæg til en valgkamp. Statsministerens nytårstale. Men det var det ikke. Mette Frederiksen styrer først efter valg i foråret 2023, og medmindre det hele går i ged i Folketinget, eller hun tvinges, så holder den plan formentlig.

Men nytårstalen var kontroversiel. Først og fremmest fordi den var langt mere politisk, end den type taler plejer at være.

Den var konkret på udvalgte politikområder - blandt andet klima og velfærd. Den var ambitiøs.

På nogle punkter også langt over det realistiske. Hvor mange gange har vi ikke hørt skiftende regeringschefer tale om, at der nu skal gøres op med bureaukratiet på blandt andet sundhedsområdet?

Og så var talen politisk skruet sammen som en stor indbydelse til især de blå partier. Nu skal Ellemann og Pape virkelig under ansvarets åg. Vil de levere nogle store reformer på velfærdsområdet eller ej? I så fald kan konfrontationen komme hurtigere end forudset.

Det er ikke nogen ufarlig taktik. For hvor meget lyst har de borgerlige partier, som i dag står bedre i meningsmålingerne end sidste år, til at indgå store forlig med en regering, der i første halvdel af 2022 må regne med, at minksagen vil fylde meget? Den talte statsministeren til gengæld slet ikke om.

Mette Frederiksen havde droppet det meste om coronaen. Vi skal videre, og det kræver omfattende reformer, der helt åbent var formet som en indbydelse til de borgerlige partier. Der er ikke sat tidspunkt på noget, men det store politiske slag skal slås inden for de kommende to-tre måneder.

Normalt plejer det mest at være emner, der uden kanter samler menigheden om det danske fællesskab, men denne gang havde Mette Frederiksen valgt hårde

politiske emner, som vil splitte og sprede. Klima, økonomi og velfærd som de tre

hovedemner.

De borgerlige skal hitte ud af, om de vil danse. Foto: Jens Dresling

Klimaet fyldte meget. Her er Socialdemokratiet presset. Regeringen synes, at den gør en masse, men vælgerne belønner det ikke rigtig. Senest ved kommunalvalget, hvor især Enhedslisten og SF hentede stort på klimaemnet.

Den dagsorden forsøger statsministeren nu at erobre med udspillet om en ’ny og ambitiøs CO2-afgift’, der skal sikre, at virksomheder, som belaster, kommer til at betale kassen. Fangede I den på Axelborg?

Helt konkret var Mette Frederiksen omkring flyrejser. Senest 2025 skal vi flyve grønt på mindst en flyrute indenrigs og i 2030 på al indenrigsflytrafik. Det bliver en enorm opgave. Formentlig også urealistisk. Men målet lyder godt. Med CO2-afgift og grønne fly fik Mette Frederiksen betalt sine røde støttepartier.

Men den helt store frontforandring var regeringens plan om at hente arbejdskraft fra udlandet. Det har hidtil været et absolut no go, selvom virksomhederne skriger på medarbejdere.

Der skal flere i arbejde, og ret fingernemt fik Mette Frederiksen kædet klimasatsningerne sammen med den udenlandske arbejdskraft.

Det har hidtil været en død sild i forhold til de røde og over for fagbevægelsen og Dansk Folkeparti. Venstre og Konservative har fedtspillet.

Mette Frederiksen smurte godt med glasur på ved at understrege, at det skal ske under regulerede forhold, og at der skal kun hentes folk ind udefra på fagområder, hvor vi selv mangler arbejdskraft. Og tilmed i en begrænset periode.

Herved imødekommer Mette Frederiksen et af erhvervslivets tungeste krav. De vil klappe i hænderne hos DI på Rådhuspladsen, fagbevægelsen vil brokke sig, men også acceptere behovet for mere arbejdskraft, og hos DF og Nye Borgerlige går de amok. Her opfattes det som slap udlændingepolitik.

Til gengæld vil de blå være tilfredse med, at Frederiksen i sin nytårstale nu gjorde kravet om 37-timers arbejdspligt - blandt andre for de mange ikke-vestlige indvandrerkvinder uden job - obligatorisk og målrettet.

De skal i gang på et område, hvor der mangler hænder, nemlig ældre- og plejesektoren. Smøre madder. Vaske tøj. Gøre ekstra rent.

Statsministeren havde også lyttet til Ældre Sagens godfather, Bjarne Hastrup, der har truet med at sende sin millionhær mod regeringen, hvis der ikke snart sker noget for de ældre. Det gør der nu.

I hvert fald bebudede regeringschefen en helt ny ældrelov, hvor det hele skal bygges op fra bunden - især handler det om at droppe det uendelige bureaukrati, rapporteringer, papirknokleri, som præger store dele af sundheds- og plejeområdet.

Ligesom med klimaet er det et kæmpeprojekt, som ikke bare løses på et halvt år eller på grund af en nytårstale. Ellers var det blevet gjort for længst. Men nu har Mette Frederiksen forpligtet sig og vil blive holdt op på løftet.

Normalt går kritikken mod statsministres nytårstaler på, at de er for runde, ufarlige og ukonkrete. Den kritik vil Mette Frederiksen ikke møde.

Til gengæld vil hun få spørgsmålet: Hvad gør du, hvis Søren Pape, Jakob Ellemann, Kristian Thulesen Dahl og Sofie Carsten Nielsen ikke vil være med til det meste?

