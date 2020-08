Engell: Corona-generalen har mistet stjerner på skuldrene

Mette Frederiksen vil lørdag præsentere danskerne for et kommende påbud om mundbind i offentlig transport.

Noget, danske myndigheder ellers gentagne gange har afvist effektiviteten af under coronavirussens hærgen, selvom udlandet i vid udstrækning har taget det til sig.

For ganske nyligt har Sundhedsstyrelsen dog ændret kurs.

Og slingrekursen på blandt andet maskeområdet efterlader Sundhedsstyrelesens direktør, Søren Brostrøm, med flosset troværdighed, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

- Brostrøm står meget svækket. Der har været for mange 'på den ene side på den anden side'-meldinger fra hans side. Der tegner sig også tydeligere og tydeligere et billede, at uagtet hvad Brostrøm mente, har Mette Frederiksen meldt noget anderledes ud, siger Hans Engell.

- På en eller anden måde har ham, som danskerne lærte at kende som 'coronageneralen', mistet stjernerne på skuldrene, lyder det fra Hans Engell.

Ifølge Engell har det særligt været den til tider vægelsindede tilgang til alt fra virussens indledende trussel mod Danmark i vinter over teststrategier til nu brug af masker, der spiller ind.

- Det er især den der uskarphed. Der ikke er kommet klare meldinger om, hvad vi skulle gøre. Vi har fået sådan noget med, at Sundhedsstyrelsen henstiller til, at de synes, det er godt i nogle situationer. Vores tilgang har været slapsvanseagtigt. Folk er vant til at få at vide – gør det ikke eller gør det. Vi har overladt det til folk selv at afgøre.

I eksempelvis Tyskland har der siden 29. april været krav om brug af masker i supermarkeder og offentlig transport.