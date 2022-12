Engell: De har taget magten

Kun i Ekstra Bladet

Lad os kalde en spade for en spade: Det var Mette Frederiksen, der kørte med klatten, da den nye SVM-regering i går troppede op på Amalienborg for at få deres ansættelsesbreve.

Selve fordelingen af ministerposterne mellem de tre partier er i orden: elleve til S, syv til Venstre og fem til Moderaterne.