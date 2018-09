Engell: De vil tørre gulv med Danske Bank

FOLKETINGET ER RASENDE på Danske Bank. De vil tørre gulv med Thomas Borgen, Ove Andersen og hele det hold i banken, som de oplever har svigtet fatalt.

De anser bankens ledelse for helt igennem utroværdig, og den undersøgelse, banken selv har betalt for, som aldeles utilstrækkelig. Nu må Finanstilsynet og politiet på banen og gerne hurtigt.

Er du i tvivl? Så spørg de politikere, som nu har fulgt skandalen i de seneste uger. De er rystede, og de er vrede.

DA DØRENE HAVDE lukket sig efter gårsdagens samråd med erhvervsminister Rasmus Jarlov om hvidvasknings-sagen, besluttede det store flertal af partierne, at de vil indkalde til en høring om Danske Banks skandaløse håndtering af hvidvaskning af sorte penge for utallige milliarder gennem deres estiske filial og forlange, at banken selv stiller op med en forklaring.

Ingen kan tvinge Danske Bank til at møde op i Folketinget, men politikerne vil lægge maksimalt pres på. Vælger banken at blive væk, vil det blive oplevet som ultimativ ansvarsforflygtigelse.

MØDER BANKEN OP, vil de blive gennemristet i timevis. Formentlig vil Danske Bank svare nej.

Formanden for bestyrelsen er på vej ud, og det samme gælder i høj grad direktøren. Så hvem skal Folketinget egentlig tale med i Danmarks største pengeinstitut?

Eneste problem er, at en sådan høring ikke må skabe problemer for eller forsinke de mange undersøgelser i blandt andet Finanstilsynet og Bagmandspolitiet, som i forvejen er i gang mod banken. Politikerne vil ikke have skyld for, at deres høring forsinker alle de andre undersøgelser mod Danske Banks hvidvaskere.

I REGERINGENS TOP forholder man sig tilsyneladende helt passivt.

I hvert fald er statsminister Løkke som sædvanlig i udlandet, og finansminister Jensen har ingen rigtig hørt fra i hvidvasknings-sagen.

Landets økonomiminister er vist nok på barselsorlov – så det er erhvervsminister Rasmus Jarlov, der må rage kastanjerne ud af ilden for den fraværende VLAK-regering.

Regeringens usynlighed er opsigtsvækkende. Især fordi Danske Bank-skandalen i værste fald risikerer at sættes landets samlede økonomi på spil. Vi taler faktisk om en af de største og mest risikable finansskandaler i historisk tid.

SAMRÅDET MED JARLOV i Folketingets erhvervsudvalg bragte os ikke tættere på nogen afklaring. Politikerne stillede gode spørgsmål, men fik f.eks. ikke svar på, hvilke reaktioner og forhandlinger der er med udlandet, som interesserer sig stærkt for en af verdenshistoriens største hvidvasknings-operationer.

Og man fik heller ikke svar på, hvorfor Finanstilsynet ikke reagerede hurtigt og håndfast, da de russiske finansmyndigheder – ja, du læste rigtigt: de russiske myndigheder – advarede danskerne om, at der muligvis var noget galt i Danske Banks estiske filial.

Alle snorksov. Men efter Danske Banks egen undersøgelse er der ingen i Danske Bank, som kan gøres juridisk ansvarlige.

PÅ BORGEN ER tålmodigheden med Dansk Bank sluppet helt op.

Sagen er, at politikerne på Christiansborg har mistet enhver form for tillid til landets største pengeinstitut. Uanset om man taler med borgerlige eller røde politikere, har de kun en ting at sige: ’Danske Banks ledelse har opført sig som dybt utroværdige i historisk format’.

Hvad der ophidser i særlig grad er, at mens politikerne under finanskrisen i to omgange med deres bankpakker gav Danske Bank garantier på to gange det danske nationalprodukt, var banken i fuld gang med at hvidvaske multimilliarder i den estiske filial.

Politikerne føler sig beløjet, svindlet og ydmyget af Danske Banks ledelse. Intet mindre.

NU VIL POLITIKERNE til bunds i sagen, og det var ret karakteristisk, at gårsdagens samråd med ministeren handlede om, hvorvidt regeringen nu sikrer tilstrækkelige ressourcer til Finanstilsynet, hvis effektivitet og troværdighed også er under hård beskydning, og om regeringen sikrer, at der ikke pludselig opstår forældelsesfrister i forhold til eventuelle straffelovs- og banklovs-sager mod Danske Bank-ledelsen.

Politikerne er optagede af, at bankledelsen ikke slipper af krogen, fordi anklagemyndigheden overser en forældelsesfrist f.eks. i forhold til straffeloven.

Erhvervsudvalgets formand, Morten Bødskov, bed sig hårdt fast i ministerens tilsagn om, at Finanstilsynet skal have de ressourcer, de har brug for, ligesom Jarlov garanterede, at regeringen er opmærksom på forældelsesfristerne.

Men han gav ingen konkrete oplysninger – eksempelvis om anklagemyndigheden vil rejse sigtelser mod Danske Banks ledelse for at afbryde en forældelsesfrist.

DANSKE BANK HAVDE ingen venner i mødelokalet på Borgen.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov løftede ikke en finger til fordel for Danske Bank, men kunne tværtimod godt forstå de mennesker, der ikke fatter, at bankdirektør Thomas Borgen og hans bestyrelsesformand, Ole Andersen, ikke er hældt ud af butikken for længst.

Jarlov sagde det pænt, men meningen var ikke til at misforstå. Borgen og Andersen er stendøde i regeringens øjne.

Men selv om Rasmus Jarlov kørte fint igennem samrådet, får den samlede regering – og især toppen – ingen ros.

I FOLKETINGET er der forbløffelse over, at regeringen ikke fra starten har løftet denne historiske skandalesag op på et højere niveau. Hvorfor har Lars Løkke eller Kristian Jensen ikke indkaldt partilederne til orientering?

De to topministre har ladet den nyudnævnte og relativt uerfarne Jarlov køre sagen. Men bryder helvedet løs, kan Løkke og Jensen på sekunder havne i en heksekedel.

Får Danske Bank en amerikansk bøde på 40-50 mia. kr. – som der tales om som en mulighed på Borgen – skal regeringen tage stilling til bankens fremtid.

Et så stort beløb kan profilerne i Holmens Kanal ikke klare selv. Og slet ikke den internationale fordømmelse, der vil komme ud af det.

OG HVIS USA DROPPER dollar-leverancerne til Danske Bank, vil det på sekunder bringe Danmarks Triple A-bedømmelse på de internationale finansmarkeder i fare.

Det vil være en katastrofe for dansk økonomi.

Det blev der ikke talt meget om på samrådet – bortset fra SF’s Lisbeth Bech Poulsen – men det er jo realiteten.

ÅBENBART MENER HVERKEN Løkke eller Jensen, at situationen er så alvorlig og så farlig for dansk økonomi, at der er grund til at inddrage og informere andre.

De lader Jarlov køre med den. Mens skandalen rumler mere og mere.